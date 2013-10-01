Жека споет про «Рюмку водки на столе»

Название программы «Рюмка водки на столе» для музыканта вовсе не случайно. В далёком 1995 году, никому не известный в столице курганский рокер и солист группы «Майор Сергеев» написал, вероятно, самую значимую и важную для себя песню. «Рюмка водки на столе», и сейчас, спустя 18 лет, не потеряла своей актуальности и популярности, в том числе, благодаря блистательному исполнению этой песни Григорием Лепсом.