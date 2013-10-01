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Жека споет про «Рюмку водки на столе»

1 октября 2013, 10:13
Исполнитель русского шансона, яркий артист, выступающий под именем Жека 4 октября исполнит для тюменцев программу «Рюмка водки на столе». Концерт состоится в доме культуры «Железнодорожник».
Сюжет
Тюмень

В последние несколько лет Жека благодаря своему таланту, творческому и профессиональному росту стал одним из наиболее ярких артистов российской сцены. Живой и искренний диалог с залом превращает его выступления в праздник для поклонников. Жека не умеет петь в полсилы, он слишком любит и уважает своего слушателя.

Евгений никогда не дает аудитории расслабиться, превращая зрителей в зале в участников большого, дружного хора, поющего вместе с ним любимые песни — песни, заставляющие сопереживать, плакать и смеяться, грустить и веселиться.

Название программы «Рюмка водки на столе» для музыканта вовсе не случайно. В далёком 1995 году, никому не известный в столице курганский рокер и солист группы «Майор Сергеев» написал, вероятно, самую значимую и важную для себя песню. «Рюмка водки на столе», и сейчас, спустя 18 лет, не потеряла своей актуальности и популярности, в том числе, благодаря блистательному исполнению этой песни Григорием Лепсом.

Жека — автор уже восьми номерных альбомов, знаменитых «Кукушки», «Гололеда», «Я как осенний лист», «Когда не нужно лишних слов». Но значимость «Рюмки водки на столе» для автора сложно переоценить — артист заканчивает каждый свой сольный концерт этой песней, а слушатели просят исполнить её на всех частных вечеринках и в каждом концертном зале, в любой стране мира.

Жека — артист, который постоянно находится в состоянии развития. Концерт «Рюмка водки на столе» несомненно, станет знаковым в его творчестве, откроет Евгения для зрителя с новой стороны — непривычные стили, образы, песни. В тоже время он обязательно исполнит проверенные публикой и временем хиты.

4 октября в ДК Железнодорожник у Вас будет уникальная возможность получить заряд положительных эмоций и ни с чем несравнимое удовольствие от встречи с Жекой.

Билеты: от 800 до 2000 рублей.

Телефон для заказа билетов: 48-48-92.

#Новости#Музыка#Тюмень#Концерты#Шансон#Ирина#Культура
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