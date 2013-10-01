Законно ли разогнали тюменскую «Сушку»?

В субботу в Тюмени полицейские разогнали уличную выставку-«фотообменник» «Сушка». По мнению стражей порядка, всякое публичное мероприятие должно быть согласовано, но никаких «разрешительных» документов у организатора не нашлось, и любителям фотографии пришлось разойтись по домам. NashGorod.ru попытался выяснить, как и где должны (если должны) горожане согласовывать свои аполитичные собрания.
«Все было интересно… особенно финал»
Напомним, акция «Сушка» впервые прошла в Тюмени в августе. Новый формат выставки объединил фотографов самого разного калибра: любителей и профессионалов, ломографов и сторонников традиционной съемки. Каждый мог повесить на выставку свои фотографии или забрать приглянувшиеся. Как и сейчас, тогда организаторы акции — тюменское отделение «Академии фотографии» — мероприятие не согласовывали: ведь это не пикет или митинг, а всего лишь небольшая художественная акция. Однако если в августе все прошло успешно, то сейчас скопление горожан взволновало полицию.
«Все было интересно… особенно финал. Пришли доблестные полицейские и разогнали мирное, творческое мероприятие», — написал в субботу на своей страничке в Facebook директор академии фотографии Сергей Проценко.
В пресс-службе УМВД пояснили: сотрудники полиции просто обязаны были предпринять соответствующие меры, видя большое скопление людей в общественном месте.
«Так как сотрудникам полиции, находящимся на маршруте патрулирования, не были предоставлены документы, подтверждающие разрешение на проведение выставки, они были обязаны пресечь, в таком случае, незаконное проведение мероприятия. О мероприятии, проводимом в виде фотовыставки на Аллее Сибирских Кошек, ни органы местного самоуправления, ни правоохранительные органы уведомлены не были», — пояснили в пресс-службе, добавив, что уведомлять органы местного самоуправления нужно для того, чтобы уберечь участников от возможных опасностей. Ну а руководствовались полицейские «в соответствии с местной правоприменительной практикой» федеральным законом54-ФЗ «О массовых мероприятиях» и приказом областного департамента по спорту и молодежной политики № 32 ««Об утверждении Порядка включения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области в календарный план их проведения».
Безопасность — дело добровольное?
Но с кем и где должна быть согласована фотовыставка? Если горожане проводит пикет или митинг, то понятно: нужно подать уведомление в сектор по работе с общественными объединениями. «Даже если к нам и поступило бы уведомление о фотовыставке, занимались бы им не мы: выставка — это не собрание, пикет или митинг, она не регулируется законом № 54», — пояснил специалист сектора Роман Гаффаров и предложил обратиться в департамент культуры.
В департаменте культуры ответили, что тем, кто хочет устроить массовое мероприятие, стоит обращаться не к ним, а в городской департамент жизнедеятельности — на имя его директора пишется соответствующее уведомление.
И действительно: в городе действует распоряжение администрации № 336 от 2012 года, регламентирующее работу специалистов с «уведомлениями о проведении на территории общего пользования города Тюмени мероприятий с массовым пребыванием людей». В соответствии с этим документом, с уведомлениями работает департамент БЖ: они уведомляют о готовящемся мероприятии управы, УМВД, МЧС и другие стороны. Впрочем, обязан ли гражданин вообще рассказывать кому-то о том, что собирается организовать уличную выставку или флешмоб, в документе не уточняется. «Формально за неподачу уведомлений гражданин ответственности не несет», — подтвердили в департаменте БЖ. «Если человек хочет гарантировать безопасность на своем мероприятии — он сообщает нам. Что такое „массовые мероприятия“, мы решаем исходя из здравого смысла — это скопление более 50 человек. В октябре будут приняты поправки в антитеррористическое законодательство — там эта цифра будет закреплена», — пояснил специалист депаратмента.
Остается добавить только то, что минувшей зимой на эту тему высказался Конституционный суд РФ. «Административная ответственность для организатора „не являющегося публичным мероприятием, массового одновременного пребывания или перемещения граждан в общественных местах“ наступает только в случае, если проведение акции по его вине повлекло причинение вреда здоровью или имуществу граждан», — уточняется в его постановлении.
«Выводы сделали»
Как пояснили в «Академии фотографии», отказаться от какого-то специального согласования «Сушки» и помощи в ее организации они решили заранее, хотя организаторы Декады фотографии (в рамках которой прошла выставка), спрашивали об этом. «О проведении всех мероприятий Декады фотографии мы оповестили департамент культуры и информационной политики. Выводы сделали. Будем работать плотнее», — прокомментировал на сегодняшней конференции случившийся конфликт председатель совета директоров Тюменского дома фотографии Сергей Фирцев. Какие именно выводы сделали фотографы, они пока не уточняют.
Фото — Сергей Проценко