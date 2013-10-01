Законно ли разогнали тюменскую «Сушку»?

И действительно: в городе действует распоряжение администрации № 336 от 2012 года, регламентирующее работу специалистов с «уведомлениями о проведении на территории общего пользования города Тюмени мероприятий с массовым пребыванием людей». В соответствии с этим документом, с уведомлениями работает департамент БЖ: они уведомляют о готовящемся мероприятии управы, УМВД, МЧС и другие стороны. Впрочем, обязан ли гражданин вообще рассказывать кому-то о том, что собирается организовать уличную выставку или флешмоб, в документе не уточняется. «Формально за неподачу уведомлений гражданин ответственности не несет», — подтвердили в департаменте БЖ. «Если человек хочет гарантировать безопасность на своем мероприятии — он сообщает нам. Что такое „массовые мероприятия“, мы решаем исходя из здравого смысла — это скопление более 50 человек. В октябре будут приняты поправки в антитеррористическое законодательство — там эта цифра будет закреплена», — пояснил специалист депаратмента.