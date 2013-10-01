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Водитель ответит за смерть своего друга-пассажира

1 октября 2013, 17:38
В Тюменском районе будут судить водителя, который в состоянии опьянения совершил дорожную аварию, унесшую жизнь его друга. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя села Успенка 22-летнего Андрея Курочкина.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как установлено расследованием, в ночь на 5 сентября текущего года Курочкин поругался со своей сожительницей и на автомашине ВАЗ-21102 уехал из дома. Катаясь по селу, он со своим 29-летним другом распивал пиво. Двигаясь по улице Коммунаров со скоростью более 60 км/ч при максимально разрешенной 30 км/ч, водитель не справился с управлением. Автомобиль стало кидать из стороны в сторону и ударять о разделительные бордюры, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Находившийся на переднем пассажирском сиденье друг Курочкина стукнулся головой о выступавшую часть салона и получил смертельную травму головы в виде переломов костей свода и основания черепа.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Фото пресс-службы прокуратуры Тюменской области

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