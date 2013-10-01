Водитель ответит за смерть своего друга-пассажира

Как установлено расследованием, в ночь на 5 сентября текущего года Курочкин поругался со своей сожительницей и на автомашине ВАЗ-21102 уехал из дома. Катаясь по селу, он со своим 29-летним другом распивал пиво. Двигаясь по улице Коммунаров со скоростью более 60 км/ч при максимально разрешенной 30 км/ч, водитель не справился с управлением. Автомобиль стало кидать из стороны в сторону и ударять о разделительные бордюры, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Находившийся на переднем пассажирском сиденье друг Курочкина стукнулся головой о выступавшую часть салона и получил смертельную травму головы в виде переломов костей свода и основания черепа.