УФАС: дорожный департамент выбирал перевозчиков

Департаменту было выдано обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, путем рассмотрения заявлений на открытие новых маршрутов в строгом соответствии с действующим законодательством, а также последующим уведомлением Тюменского УФАС России о принятых решениях.