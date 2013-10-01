nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

УФАС: дорожный департамент выбирал перевозчиков

1 октября 2013, 08:48
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области признала в действиях департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени нарушение части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.06.2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции».
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба УФАС, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта необоснованно предоставлял преимущество при открытии новых маршрутов пассажирских перевозок. При абсолютно равных условиях, при наличии не соответствующих действующему законодательству пакетов документов, одним перевозчикам согласовывал открытие маршрута, другим нет.

В соответствии Федеральным законам «О защите конкуренции» органам местного самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые приводят или могли привести к ограничению конкуренции.

Департаменту было выдано обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, путем рассмотрения заявлений на открытие новых маршрутов в строгом соответствии с действующим законодательством, а также последующим уведомлением Тюменского УФАС России о принятых решениях.

Управлением решается вопрос об обращении в суд о понуждении досрочного проведения конкурса по маршруту, на открытие которого поступила не одна заявка.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Тюменское УФАС России#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25