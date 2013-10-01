УФАС: дорожный департамент выбирал перевозчиков

Как сообщает пресс-служба УФАС, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта необоснованно предоставлял преимущество при открытии новых маршрутов пассажирских перевозок. При абсолютно равных условиях, при наличии не соответствующих действующему законодательству пакетов документов, одним перевозчикам согласовывал открытие маршрута, другим нет.
В соответствии Федеральным законам «О защите конкуренции» органам местного самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые приводят или могли привести к ограничению конкуренции.
Департаменту было выдано обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, путем рассмотрения заявлений на открытие новых маршрутов в строгом соответствии с действующим законодательством, а также последующим уведомлением Тюменского УФАС России о принятых решениях.
Управлением решается вопрос об обращении в суд о понуждении досрочного проведения конкурса по маршруту, на открытие которого поступила не одна заявка.