Тюменских школьников научат выживать

В силу стремительного темпа жизни родителям не хватает времени, а порой и специальных знаний для того, чтобы научить ребенка правилам выживания в современных условиях — соблюдать как безопасность на дорогах, пожарную безопасность, безопасность в быту, в лесу, на воде… Как самостоятельный предмет ОБЖ ведется в основной общеобразовательной школе только в 8 и 10 классах при нагрузке 1 час в неделю. Подготовить школьников в полном объеме к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде при имеющейся учебной нагрузке, как показывает практика, невозможно.
Именно поэтому по инициативе правления ассоциации силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество» и администрации Тюмени при поддержке депутатов Тюменской областной Думы был разработан департаментом по спорту и молодежной политике проект «Школа выживания».
С 1 октября 2013 года на базе пока четырех школ: № 20, 27, 32, 67, — учащихся 5–8 классов будут обучать опытные педагоги дополнительного образования, среди которых бывшие военные, служащие МЧС и выпускники факультета педагогического образования Тюменского государственного университета. Педагоги дополнительного образования детско-юношеского центра «Авангард» будут вести занятия на базе СОШ № 20 и 27, а педагоги Детского морского центра «Алый парус» — на базе СОШ № 32 и 67.
На сегодняшний день «Авангард» уже ведет набор желающих пройти обучение в «Школе выживания». Узнать более подробную информацию и записаться на занятия можно по телефону 950199 (директор «Авангарда» Татьяна Викторовна Феоктистова). Количество бесплатных мест ограничено. Дополнительные занятия будут проходить в будние дни в свободное от учебы время 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия составит 1 час 20 минут.
Это время для ребят не будет потрачено впустую. В кругу единомышленников каждый сможет освоить знания об опасных ситуациях, научиться выходить из них с наименьшими потерями, овладеть навыками оказания первой медицинской помощи, а главное, — самостоятельно сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Применить полученные знания на практике ребята смогут, выезжая на полигоны, скалодромы, в пожарные части, где научатся пользоваться велосипедами и мотоциклами (в соответствии с правилами дорожного движения), средствами индивидуальной и коллективной защиты, использовать первичные средства пожаротушения, оказывать помощь терпящим бедствие на воде, определять стороны горизонта, разводить костер. И это далеко не полный список полезных навыков и умений, которыми школьники смогут овладеть, посещая занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Родители могут быть уверены: их дети в опасных ситуациях найдут выход.
Стоит отметить, что в 2014 году проект будет расширяться, к нему подключатся и другие школы города Тюмени: № 48, 28, 69, 22, 63, 65, 9, сообщают в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике.