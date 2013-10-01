Тюменских школьников научат выживать

Это время для ребят не будет потрачено впустую. В кругу единомышленников каждый сможет освоить знания об опасных ситуациях, научиться выходить из них с наименьшими потерями, овладеть навыками оказания первой медицинской помощи, а главное, — самостоятельно сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Применить полученные знания на практике ребята смогут, выезжая на полигоны, скалодромы, в пожарные части, где научатся пользоваться велосипедами и мотоциклами (в соответствии с правилами дорожного движения), средствами индивидуальной и коллективной защиты, использовать первичные средства пожаротушения, оказывать помощь терпящим бедствие на воде, определять стороны горизонта, разводить костер. И это далеко не полный список полезных навыков и умений, которыми школьники смогут овладеть, посещая занятия по основам безопасности жизнедеятельности. Родители могут быть уверены: их дети в опасных ситуациях найдут выход.