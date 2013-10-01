Тюменец Иван Шпак — чемпион мира по армлифтингу

Тюменец Иван Шпак стал победителем прошедшего на днях в Москве чемпионата мира по армлифтингу.
Состязания среди сильнейших армлифтеров мира прошли в московском клубе Alex fitness 28 сентября. В турнире приняли участие спортсмены из России, Украины, Финляндии и других государств. Среди участников были как именитые силачи — Алексей Тюкалов, Андрей Шарков, Сергей Бадюк, Одд Хауген, так и новички в армлифтинге — например, Михаил Сидорычев и Юрий Спасокукоцкий.
В программу соревнований входили сертификация «Краш ту Даст», тяга «Роллинг Тандера», тяга «Аполлона Акселя», удержание «Сильвера Буллета» и удержание двух блинов по 50 кг.
Иван Шпак не только взял золото в дисциплине «Тяга «Аполлона Акселя», но и установил новый мировой рекорд в весовой категории до 90 кг.