Тюменец Иван Шпак — чемпион мира по армлифтингу

Состязания среди сильнейших армлифтеров мира прошли в московском клубе Alex fitness 28 сентября. В турнире приняли участие спортсмены из России, Украины, Финляндии и других государств. Среди участников были как именитые силачи — Алексей Тюкалов, Андрей Шарков, Сергей Бадюк, Одд Хауген, так и новички в армлифтинге — например, Михаил Сидорычев и Юрий Спасокукоцкий.