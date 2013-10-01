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Тюменец Иван Шпак — чемпион мира по армлифтингу

1 октября 2013, 09:27
Тюменец Иван Шпак стал победителем прошедшего на днях в Москве чемпионата мира по армлифтингу.
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Тюмень

Тюменец Иван Шпак стал победителем прошедшего на днях в Москве чемпионата мира по армлифтингу.

Состязания среди сильнейших армлифтеров мира прошли в московском клубе Alex fitness 28 сентября. В турнире приняли участие спортсмены из России, Украины, Финляндии и других государств. Среди участников были как именитые силачи — Алексей Тюкалов, Андрей Шарков, Сергей Бадюк, Одд Хауген, так и новички в армлифтинге — например, Михаил Сидорычев и Юрий Спасокукоцкий.

В программу соревнований входили сертификация «Краш ту Даст», тяга «Роллинг Тандера», тяга «Аполлона Акселя», удержание «Сильвера Буллета» и удержание двух блинов по 50 кг.

Иван Шпак не только взял золото в дисциплине «Тяга «Аполлона Акселя», но и установил новый мировой рекорд в весовой категории до 90 кг.

#Новости#Армлифтинг#Тюмень#Таня#Спорт
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