Ремонт развязки на Салаирском тракте закончат к концу года

Напомним, что в конце августа здесь произошло частичное разрушение мостового сооружения, были повреждены 3 балки мостового пролета. Тягач с экскаватором, проезжая под развязкой, задел перекрытие, часть бетонной кладки и кирпичей обрушились.
Водитель грузовика с места происшествия уехал. Наряд ДПС оперативно обнаружил автомобиль, повредивший инженерную конструкцию, и задержал его водителя. Как пояснил сам водитель тягача MAN, перевозившего на полуприцепе тяжелый экскаватор Volvo, повреждения он посчитал незначительными, поэтому и покинул место аварии.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, ремонтные работы планируют закончить к концу этого года. Движение по путепроводу на сегодняшний день остается закрытым. Горожане отмечают, что в этом месте периодически скапливаются большие пробки.
Фото пользователя «Твиттера» easmirnov