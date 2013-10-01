nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ремонт развязки на Салаирском тракте закончат к концу года

1 октября 2013, 16:53
В Тюмени ведутся ремонтные восстановительные работы на развязке объездной дороги и Салаирского тракта.
Сюжет
Тюмень

Напомним, что в конце августа здесь произошло частичное разрушение мостового сооружения, были повреждены 3 балки мостового пролета. Тягач с экскаватором, проезжая под развязкой, задел перекрытие, часть бетонной кладки и кирпичей обрушились.

Водитель грузовика с места происшествия уехал. Наряд ДПС оперативно обнаружил автомобиль, повредивший инженерную конструкцию, и задержал его водителя. Как пояснил сам водитель тягача MAN, перевозившего на полуприцепе тяжелый экскаватор Volvo, повреждения он посчитал незначительными, поэтому и покинул место аварии.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, ремонтные работы планируют закончить к концу этого года. Движение по путепроводу на сегодняшний день остается закрытым. Горожане отмечают, что в этом месте периодически скапливаются большие пробки.

Фото пользователя «Твиттера» easmirnov

#Новости#Мосты#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25