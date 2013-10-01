Разбойник нападал на точки «Деньги мигом»

«Для раскрытия данных преступлений была создана оперативно-следственная группа. 30 сентября сотрудниками областного Управления уголовного розыска при попытке совершения разбойного нападения на организацию быстрого займа по улице Фабричной в Тюмени подозреваемый задержан. При нем находился заряженный обрез ружья и пистолет с глушителем», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там отметили, что 31-летний безработный житель села Казанское Тюменской области уже дал признательные показания по четырем разбойным нападениям. Задержанный ранее имел две судимости, последняя — за совершение аналогичного преступления.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление иных фактов его преступной деятельности.