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Правительство на год отменило накопительную часть пенсии

1 октября 2013, 09:44
Все пенсионные накопления россиян, сделанные в 2014 году, будут направлены в распределительную систему. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости. Переведенные средства, по словам чиновника, будут учитываться на индивидуальных страховых счетах граждан.

Представитель Минфина добавил, что это решение является временным. Оно уже учтено в проекте федерального бюджета на ближайшие три года. Ранее сообщалось, что накопительной части пенсии в 2014 году не будет только у «молчунов», которые не выбрали себе негосударственный пенсионный фонд. При этом в рамках изначальной пенсионной реформы им планировалось оставить в накопительной части два процента от зарплаты.

По словам Моисеева, граждане получат «достойную компенсацию», поскольку сейчас «рубль в страховой дороже, чем рубль в накопительной системе».

Моисеев также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что пенсионные накопления граждан за 2013 год, направленные в частные управляющие компании, в 2014 году будут переданы Внешэкономбанку. Через год их возвратят обратно. Такие же действия будут проделаны и с материнским капиталом.

ВЭБ, осуществляющий функции государственной управляющей компании, будет распоряжаться только новыми пенсионными поступлениями и до тех пор, пока НПФ и частные УК не войдут в систему гарантирования накоплений. Этому будет предшествовать процедура их проверки Банком России, которая начнется в следующем году.

Действия правительства в рамках «пенсионного маневра» преследуют своей целью пополнить бюджет, а также изыскать средства на инфраструктурные проекты в рамках режима экономии, который будет введен в государственных финансах со следующего года. До 2014 года в накопительную часть пенсии работодатели обязаны были отправлять шесть процентов зарплаты сотрудников.

#Новости#Внешэкономбанк#Пенсионный фонд#Дарья#Экономика
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