Правительство на год отменило накопительную часть пенсии

Представитель Минфина добавил, что это решение является временным. Оно уже учтено в проекте федерального бюджета на ближайшие три года. Ранее сообщалось, что накопительной части пенсии в 2014 году не будет только у «молчунов», которые не выбрали себе негосударственный пенсионный фонд. При этом в рамках изначальной пенсионной реформы им планировалось оставить в накопительной части два процента от зарплаты.