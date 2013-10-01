Правительство на год отменило накопительную часть пенсии

Представитель Минфина добавил, что это решение является временным. Оно уже учтено в проекте федерального бюджета на ближайшие три года. Ранее сообщалось, что накопительной части пенсии в 2014 году не будет только у «молчунов», которые не выбрали себе негосударственный пенсионный фонд. При этом в рамках изначальной пенсионной реформы им планировалось оставить в накопительной части два процента от зарплаты.
По словам Моисеева, граждане получат «достойную компенсацию», поскольку сейчас «рубль в страховой дороже, чем рубль в накопительной системе».
Моисеев также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что пенсионные накопления граждан за 2013 год, направленные в частные управляющие компании, в 2014 году будут переданы Внешэкономбанку. Через год их возвратят обратно. Такие же действия будут проделаны и с материнским капиталом.
ВЭБ, осуществляющий функции государственной управляющей компании, будет распоряжаться только новыми пенсионными поступлениями и до тех пор, пока НПФ и частные УК не войдут в систему гарантирования накоплений. Этому будет предшествовать процедура их проверки Банком России, которая начнется в следующем году.
Действия правительства в рамках «пенсионного маневра» преследуют своей целью пополнить бюджет, а также изыскать средства на инфраструктурные проекты в рамках режима экономии, который будет введен в государственных финансах со следующего года. До 2014 года в накопительную часть пенсии работодатели обязаны были отправлять шесть процентов зарплаты сотрудников.