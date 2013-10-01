Олесю Звереву убил близкий знакомый

Напомним, утром 21 сентября Олеся Зверева ушла из дома, расположенного в конце улицы Республики. Предположительно, на работу. С тех пор о ней ничего не было известно. В тот же день родные девушки подали заявление в отдел полиции № 3. Сотрудники правоохранительных органов прочесывали территорию вблизи того места, где предположительно пропала Олеся, ежедневно расширяя радиус поисков. Были проверены чердаки, подвалы, недостроенные здания, свалки, затопленные погреба. В середине прошлой недели Следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), однако надежда найти девушку живой и невредимой сохранялась до сегодняшнего дня.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что к исчезновению девушки причастен ее близкий знакомый — 26-летний уроженец Вагайского района. Мужчину задержали оперативники из областного Управления уголовного розыска и ОУР УМВД по г. Тюмени. В полиции отметили, что он признался в совершении преступления.
Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, тело Олеси Зверевой было найдено неподалеку от дома, где она жила, — место указал сам подозреваемый.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Следствием проверяется его причастность к возможному совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве.
Способ совершения преступления и мотивы убийства пока не называются. Подробности последуют.
Олесе Зверевой было 29 лет. Она работала продавцом в одном из торговых центров города и, по словам родных, была серьезным, ответственным человеком.