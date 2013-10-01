Олесю Звереву убил близкий знакомый

Напомним, утром 21 сентября Олеся Зверева ушла из дома, расположенного в конце улицы Республики. Предположительно, на работу. С тех пор о ней ничего не было известно. В тот же день родные девушки подали заявление в отдел полиции № 3. Сотрудники правоохранительных органов прочесывали территорию вблизи того места, где предположительно пропала Олеся, ежедневно расширяя радиус поисков. Были проверены чердаки, подвалы, недостроенные здания, свалки, затопленные погреба. В середине прошлой недели Следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), однако надежда найти девушку живой и невредимой сохранялась до сегодняшнего дня.