Нужны ли выставки фотографий из Instagram?

Фотографии из Insagram, представленные на выставке — подробный срез тюменской жизни, считает Вадим. «Я отбирал фотографии, которые можно понять без пояснений. Считаю, что эти снимки интересны широкому кругу людей, потому что это наша жизнь, — говорит организатор. — Не надо уходить в дебри, лучше быть проще. Фотографы старой формации считают, что чтобы заниматься творчеством нужно иметь образование, дар, невероятный багаж знаний. На самом деле они боятся, что у людей есть возможность делиться впечатлениями друг с другом, а раньше это могли делать только фотографы и художники, люди искусства. Художники, например, очень боялись появления фотографии, говорили, что это не творчество. На мой взгляд, это творчество — человек выражает эмоции, и делает это так, чтобы это было понятно обычным людям».