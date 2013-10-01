Нужны ли выставки фотографий из Instagram?

Выставка-инсталляция фотографий из приложения Instagram состоялась 29 сентября в фотостудии ArtRoom. Экспозиция была организована в рамках первой международной декады фотографии в Тюмени.
На выставку «Тысяча историй о Тюмени» попали фотографии, выбранные из снимков с тегами #tmn и #тюмень. Каждый из них — маленькая история о жизни горожан. Выставку посетили авторы инстафотографий, прежде всего — чтобы найти среди представленных снимков свои.
Мини-экскурсию для корреспондента NashGorod.ru провел владелец фотостудии Вадим Рейман. По его словам, снимки гораздо интереснее рассматривать с подписями и комментариями под ними. Инстафотографии, связанные с дорогой в наш город или из него.
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Фотографии из Insagram, представленные на выставке — подробный срез тюменской жизни, считает Вадим. «Я отбирал фотографии, которые можно понять без пояснений. Считаю, что эти снимки интересны широкому кругу людей, потому что это наша жизнь, — говорит организатор. — Не надо уходить в дебри, лучше быть проще. Фотографы старой формации считают, что чтобы заниматься творчеством нужно иметь образование, дар, невероятный багаж знаний. На самом деле они боятся, что у людей есть возможность делиться впечатлениями друг с другом, а раньше это могли делать только фотографы и художники, люди искусства. Художники, например, очень боялись появления фотографии, говорили, что это не творчество. На мой взгляд, это творчество — человек выражает эмоции, и делает это так, чтобы это было понятно обычным людям».
Своим мнением о выставке поделился известный тюменский фотограф, член международного фотообъединения UPI (United Photographers International), член художественного совета тюменского фотоклуба «Фоторегион» Павел Анущенко: «На выставке собраны не лучшие фотографии, а срез среднего уровня, общества — в этом и была идея. Такую выставку делать надо, чтобы сказать людям: „Остановитесь!“. Не вывешивайте, пожалуйста, фотографии того, что вы ели, как какали, своих кошечек и закаты из окна. Это визуальный мусор, который нас всех достал».
Павел против Instagram и не считает, что это направление имеет отношение к фотографии. «Человек вываливает в это приложение свое „творчество“ только потому, что ему нужно как-то самореализовываться», — говорит фотограф.