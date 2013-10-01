Налоговикам прислали странную посылку, но бомбы в ней не было

«Для проверки данного сообщения на место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники ОМОН, кинолог. В течение нескольких минут территория была оцеплена, из здания эвакуировано около 150 человек», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Кроме сотрудников налоговой службы на улицу были эвакуированы и представители управления ФСКН по Тюменской области, которое находится в том же здании.
«В ходе инцидента, связанного с поступлением сообщения о заложенном взрывном устройстве, соответствующие службы сработали в соответствии с установленными регламентами, руководством Управления были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и гражданских служащих Управления. Несмотря на то, что информация о возможно находящемся в неизвестной посылке взрывном устройстве, не подтвердилась, Управление ФСКН России по Тюменской области, как и любой другой правоохранительный орган, в постоянном режиме готово в отражению потенциальных террористических угроз», — отметили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что подозрительная посылка опасности не представляет. В ней нашли женскую футболку. В полиции отметили, что в течение получаса работа налоговой службы была восстановлена, все сотрудники вернулись на свои рабочие места.
Напомним, что при обнаружении подозрительного предмета, возможно представляющего опасность, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.