Налоговикам прислали странную посылку, но бомбы в ней не было

«В ходе инцидента, связанного с поступлением сообщения о заложенном взрывном устройстве, соответствующие службы сработали в соответствии с установленными регламентами, руководством Управления были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников и гражданских служащих Управления. Несмотря на то, что информация о возможно находящемся в неизвестной посылке взрывном устройстве, не подтвердилась, Управление ФСКН России по Тюменской области, как и любой другой правоохранительный орган, в постоянном режиме готово в отражению потенциальных террористических угроз», — отметили в пресс-службе ведомства.