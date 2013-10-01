На трассе столкнулись два грузовика

Два часа спустя произошла еще одна авария на трассе. На 318 километре автодороги Тюмень — Екатеринбург произошло столкновение двух грузовых автомобилей: МАЗ с полуприцепом и ГАЗ-53. Множественные ушибы ног получил 35-летний водитель тягача. И в этом случае, к аварии привело нарушение скоростного режима.