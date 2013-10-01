На трассе столкнулись два грузовика

Ранним утром на улице Дамбовской автомобилем Fiat был совершен наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия у 30-летнего мужчины — черепно-мозговая травма. По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода, отмечают в пресс-службе областной ГИБДД.
В 11 часу на 4 километре автодороги Тюмень — Курган автомобиль Hyundai совершил наезд на мачту уличного освещения. Медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам в возрасте 23 и 22 лет, у них травмы головы. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение скоростного режима водителем иномарки.
Два часа спустя произошла еще одна авария на трассе. На 318 километре автодороги Тюмень — Екатеринбург произошло столкновение двух грузовых автомобилей: МАЗ с полуприцепом и ГАЗ-53. Множественные ушибы ног получил 35-летний водитель тягача. И в этом случае, к аварии привело нарушение скоростного режима.
На улице Холодильной, 49 под колеса автомобиля Daewoo угодила 52-летняя женщина. Наезд на пешехода произошел на нерегулируемом переходе. У пострадавшей травма головы, перелом ребер и ушибы ног. «На данном переходе тюменские водители регулярно нарушают правила дорожного движения — игнорируют пешеходов идущих по „зебре“. А ведь рядом расположены детские учреждения», — говорят в пресс-службе Госавтоинспекции.
На перекрестке объездной дороги и проезда Воронинские горки из-за нарушения правил перестроения произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и «Волга». 64-летний водитель отечественного автомобиля получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану височной области.
Поздним вечером на 6 километре Старотобольского тракта автомобилем Geely вне пешеходного перехода сбит 32-летний мужчина. С переломом голени пострадавшего пешехода доставили в больницу.
В Ишиме на перекрестке улиц Луначарского и Садовой столкнулись ВАЗ-2111 и Mitsubishi. От удара один из автомобилей отбросило на 62-летнюю женщину. У пешехода сотрясение головного мозга и ушибы ног.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области