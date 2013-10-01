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На 30 лет Победы горел автомобиль с газовым баллоном

1 октября 2013, 11:16
В понедельник вечером, 30 сентября, многие тюменцы стали свидетелями пожара — на съезде с пермяковского моста на улицу 30 лет Победы горел автомобиль Renault.
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Тюмень

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, звонок о возгорании поступил в дежурную часть в 20 часов 51 минуту. Через 5 минут на место происшествия прибыли пожарные.

По предварительным данным, в автомобиле с нарушением требований перевозился баллон бытового газа. Произошла утечка и, как следствие, вспышка паров. Взрыва самого баллона не было, утверждают в ведомстве.

В результате термические ожоги получили мужчина и женщина. Причины пожара устанавливаются.

Фото пользователей «Твиттера» simonoff_112 и malovat

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