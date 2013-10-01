Лауреатом конкурса «Учитель года России-2013» стал тюменский информатик

Как сообщает «Учительская газета», Дмитрий Новиков «ошарашил и заинтриговал» десятиклассников подольской школы № 29 на своем уроке «Измерение информации»: «Биты, байты, алфавитный и вероятностный подходы к измерению информации, задачи из ЕГЭ в программе Exсel — в философской, какой-то магической интерпретации учителя все это неожиданно давалось ученикам легко и просто. Но самым потрясающим вышел финал, когда ребята, невероятно гордые и счастливые от того, сколь играючи справились с непростым делом, вдруг услышали: «Все, что мы решали с вами сегодня, на самом деле имеет мало отношения к реальной жизни. Так что пусть с этими задачами разбирается компьютер. Наше дело лишь сообщить ему, как это делать. А мы займемся куда более интересными проблемами и вопросами, которыми за этим порогом встретит нас жизнь».