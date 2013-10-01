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Кем работают бывшие заключенные?

1 октября 2013, 16:11
Граждане, освободившиеся из учреждений наказаний, зачастую испытывают особые трудности в поиске работы. Для того, чтобы они не оставались без дела, органы занятости населения стимулируют создание временных рабочих мест.

Граждане, освободившиеся из учреждений наказаний, зачастую испытывают особые трудности в поиске работы. Для того, чтобы они не оставались без дела, органы занятости населения стимулируют создание временных рабочих мест.

В текущем году 29 работодателей создали 60 рабочих мест для бывших заключенных, сообщают в пресс-службе департамента труда и занятости населения области. В большей мере, созданные рабочие места — это неквалифицированный труд, но наряду с этим имеются рабочие места по профессиям швея, электрик, электрогазосварщик, животновод и т. д.

Напомним, в 2012 году было трудоустроено 41,4% (156 человек) от числа всех бывших заключенных, обратившихся в органы службы занятости.

#Новости#Бывшие заключенные#Служба занятости населения#Дарья#Общество
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