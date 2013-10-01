Кем работают бывшие заключенные?

В текущем году 29 работодателей создали 60 рабочих мест для бывших заключенных, сообщают в пресс-службе департамента труда и занятости населения области. В большей мере, созданные рабочие места — это неквалифицированный труд, но наряду с этим имеются рабочие места по профессиям швея, электрик, электрогазосварщик, животновод и т. д.