«Женитьба»: провинциальная инфантильность

Постановку каждый поймет по-своему, но для поддержания злободневности темы, расскажу о своих догадках. Есть у меня одно странное ощущение, закравшееся с момента взросления — некоторая отстраненность от действительности. Вроде как в своих мечтах и фантазиях (иначе говоря, в придуманном идеальном мире) легче живется, а главное это помогает открещиваться от многих жизненно важных решений и проблем, требующих моего участия. Кажется, что повседневная жизнь такая скучная и жестокая, что лучше избегать ее как можно чаще. Я думаю, что людям, живущим в провинции, свойственная такая инфантильность — настоящая-то жизнь где-то там: в столице, заграницей, на курорте, но только не на наших серых улицах…
Так увлекся какими-то детскими мечтами (их символом в спектакле стал бумажный кораблик) жених Иван Кузьмич Подколесин (Константин Антипин). Да и другие герои видят только шикарные фантазии: фигуры роскошных дам, темпераментных мужчин в строгих костюмах. В то время как реальность совершенно противоположна этой привлекательной картинке: столько всего несуразного и чудаковатого в героях этого спектакля. Любопытнее всего — женихи. Яичница (Николай Реутов) напомнил мне мафиози из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»: запугивал всех и выглядел угрожающе деловитым. Другие два кавалера по сравнению с ним были уж очень пугливыми: господин Анучкин (Сергей Калинин) и моряк Жевакин (Александр Кудрин) тряслись от страха. Представьте себе, как весело было на сватовстве, когда все женихи собрались за одним столом!
Женитьба не состоялась бы без свахи (эту роль исполнила Кристина Тихонова, заместитель директора по творческой деятельности) и господина Кочкарева (Сергей Скобелев). В интерпретации Павла Южакова эти герои предстали в образе современных тамад. Они в свою очередь выясняли отношения: чей же подопечный женится? Получается, что свадьба (такое торжественное и священное событие) оказалось в руках двух властолюбивых шоуменов. Поистине необычные для гоголевского материала характеры!
Еще более неординарным оказался режиссерский стиль: фольклорные мотивы в формате скетч-шоу. Разыграна эта комедия была со всякими шуточными элементами, которые мы привыкли смотреть в комедийных сюжетах, а также русскими песнями и длинным праздничным столом. К примеру, мафиози припугивает своих соперников, хиленький моряк пытается произвести впечатление на невесту, а Дуняши (служанки Агафьи) устраивают пиршество. Выбор режиссера интересен, потому что таким способом можно привлечь к спектаклю телевизионного зрителя. В тоже время далеко не каждый воспримет пьесу Гоголя через плоские шуточки.
Предсвадебная кутерьма и проделки шоуменов обеспечили судьбоносную встречу Ивана Кузьмича и Агафьи Тихоновны (Ольга Тверитина), в этот момент и сыграла свою роль провинциальная инфантильность. Вдруг налетели на Подколесина страшные фантазии (дикие танцы всех участников действа) и поддался он своему впечатлению, и предпочел отказаться от всех тягостей семейной жизни. Счастливый Иван Кузьмич уходит к своему кораблику в глубину сцены и беззаботно играет с бумажными чайками под шум прибоя. И все бы ничего, но на первом плане свадьба Агафьи с ненавистным купцом Стариковым. Финальная точка — отчаянный крик невесты.
Как привлекательно бывает не выходить из дома целый день, не слушать телевизора, не общаться с друзьями, отойти от всего мира. Говорят, что от серьезных решений невозможно убежать. Зачем же бежать? Можно просто предаться фантазиям…
Варвара Сополева