«Женитьба»: провинциальная инфантильность

Постановку каждый поймет по-своему, но для поддержания злободневности темы, расскажу о своих догадках. Есть у меня одно странное ощущение, закравшееся с момента взросления — некоторая отстраненность от действительности. Вроде как в своих мечтах и фантазиях (иначе говоря, в придуманном идеальном мире) легче живется, а главное это помогает открещиваться от многих жизненно важных решений и проблем, требующих моего участия. Кажется, что повседневная жизнь такая скучная и жестокая, что лучше избегать ее как можно чаще. Я думаю, что людям, живущим в провинции, свойственная такая инфантильность — настоящая-то жизнь где-то там: в столице, заграницей, на курорте, но только не на наших серых улицах…