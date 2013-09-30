В школах появились кабинеты с «говорящими» светофорами

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в новых кабинетах дети смогут изучать правила дорожного движения на современном оборудовании. В каждом классе установлен «говорящий» светофор, стенды с правилами для юных велосипедистов, пешеходов, пассажиров. На специальной магнитной доске ученики смогут выбрать для себя самый безопасный маршрут в школу: с переходом улиц на участках, где имеются светофоры и пешеходные переходы.
Чтобы обучение дорожной азбуке было для детей интересным, предусмотрен элемент игры. Школьники смогут сами, с помощью магнитных машинок, пешеходов и дорожных знаков, создавать те или иные ситуации на дорогах, а также выбирать участников дорожного движения, правильно или неправильно пересекающих улицу.
«В каждом из муниципальных районов области, получивших оборудование для новых кабинетов, пройдет их презентация с участием начальников Госавтоинспекции, известных людей района, медиа-персон или руководителей местных органов власти. Дети должны понять, что соблюдать правила на дорогах очень важно, именно поэтому взрослые уделяют этому такое большое внимание», — поясняют в ГИБДД.