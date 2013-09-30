nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В школах появились кабинеты с «говорящими» светофорами

30 сентября 2013, 16:00
В школах Тюменской области появилось 20 новых кабинетов по безопасности дорожного движения. Учебные и наглядные пособия для них закуплены в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области».
Сюжет
Дети

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в новых кабинетах дети смогут изучать правила дорожного движения на современном оборудовании. В каждом классе установлен «говорящий» светофор, стенды с правилами для юных велосипедистов, пешеходов, пассажиров. На специальной магнитной доске ученики смогут выбрать для себя самый безопасный маршрут в школу: с переходом улиц на участках, где имеются светофоры и пешеходные переходы.

Чтобы обучение дорожной азбуке было для детей интересным, предусмотрен элемент игры. Школьники смогут сами, с помощью магнитных машинок, пешеходов и дорожных знаков, создавать те или иные ситуации на дорогах, а также выбирать участников дорожного движения, правильно или неправильно пересекающих улицу.

«В каждом из муниципальных районов области, получивших оборудование для новых кабинетов, пройдет их презентация с участием начальников Госавтоинспекции, известных людей района, медиа-персон или руководителей местных органов власти. Дети должны понять, что соблюдать правила на дорогах очень важно, именно поэтому взрослые уделяют этому такое большое внимание», — поясняют в ГИБДД.

#Новости#Правила дорожного движения#Тюменская область#Дети#Школы#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25