В школах появились кабинеты с «говорящими» светофорами

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в новых кабинетах дети смогут изучать правила дорожного движения на современном оборудовании. В каждом классе установлен «говорящий» светофор, стенды с правилами для юных велосипедистов, пешеходов, пассажиров. На специальной магнитной доске ученики смогут выбрать для себя самый безопасный маршрут в школу: с переходом улиц на участках, где имеются светофоры и пешеходные переходы.