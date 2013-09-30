В аварии на Ямской пострадали две 4-летние девочки

Две девочки пострадали в воскресенье на пересечении улиц Ямской и Льва Толстого областного центра. В результате столкновения Mazda и Toyota медицинская помощь потребовалась семерым участникам дорожного движения. 25-летний водитель «Мазды» и 4-летняя пассажирка получили травму головы, еще две пассажирки 25 и 26 лет получили ушибы и ссадины. В «Тойоте» пострадал 27-летний водитель, его 25- и 4-летние пассажирки, у всех травмы головы. Предварительно, причиной дорожного происшествия стало нарушение очередности проезда перекрестка одним из водителей.