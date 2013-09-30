В аварии на Ямской пострадали две 4-летние девочки

Так, 23-летний водитель на автомобиле Hyundai с номерами Свердловской области не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение возле дома № 48 по улице Максима Горького ранним утром. В результате аварии пострадала еще одна иномарка, на нее упало то самое ограждение. Нетрезвого, как выяснилось после медицинского освидетельствования, водителя госпитализировали в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга и ссадины грудной клетки.
Всего в этот день на дорогах нашей области сотрудниками ГИБДД задержано 50 водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Улица Максима Горького в субботу стала очагом аварийности, сообщают в пресс-службе ГИБДД. На перекрестке с улицей Харьковской в пятом часу вечера столкнулись автомобили Hyundai и Kia. В результате аварии пострадал 10-летний пассажир Kia, у него ссадины лба. Еще один пассажир Kia получил сотрясение головного мозга, пострадавшему 16 лет.
Несколько часов спустя на соседнем перекрестке, с улицей 50 лет Октября, из-за нарушения правил расположения на проезжей части столкнулись автомобили Ford и ВАЗ-2114. Пострадали двое пассажиров «Лады» 27 и 26 лет. У первого травма головы и ушибы, у второго травма колена.
Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 19 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. 29-летний водитель превысил скорость на трассе, управляя автомобилем «Лада Приора». В результате автомобиль оказался в кювете, у водителя травма головы и ушиб позвоночника. Аналогичные травмы получили две его пассажирки в возрасте 25 и 39 лет. Медицинская помощь понадобилась и 9-летнему ребенку, находившемуся в автомобиле во время аварии.
Утром в Викуловском районе, на 24 километре автодороги Озерное — Катай столкнулись Nissan и «ГАЗель». По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в процессе обгона не справился с управлением. Иномарка, столкнувшись с грузовичком, улетела в кювет, наехав при этом на дерево. Пострадал 48-летний водитель «Ниссана», у него ушиб грудной клетки.
Несмотря на понижение температуры за окном и ухудшение погодных условий, водители скутеров по-прежнему пополняют ежесуточную сводку ГИБДД.
В городе Заводоуковске, в переулке Элеваторный, упав со скутера «Альпина», травму колена получил 26-летний мужчина.
Все в том же Заводоуковске на пересечении улиц Ромашковая — Васильковая произошло падение скутера «Омега». В этой аварии пострадал водитель 19 лет, у него травма ноги. С травмой ноги за помощью обратился и 21-летний пассажир двухколесного транспорта.
Две девочки пострадали в воскресенье на пересечении улиц Ямской и Льва Толстого областного центра. В результате столкновения Mazda и Toyota медицинская помощь потребовалась семерым участникам дорожного движения. 25-летний водитель «Мазды» и 4-летняя пассажирка получили травму головы, еще две пассажирки 25 и 26 лет получили ушибы и ссадины. В «Тойоте» пострадал 27-летний водитель, его 25- и 4-летние пассажирки, у всех травмы головы. Предварительно, причиной дорожного происшествия стало нарушение очередности проезда перекрестка одним из водителей.
На улице Герцена, 95а автомобилем Toyota сбит 29-летний мужчина. Пешеход госпитализирован с переломом плеча. Водитель иномарки, по предварительным данным, не предоставил преимущество пешеходу на нерегулируемом переходе. Возможно, сказалась неопытность водителя, его водительский стаж составляет всего два месяца.
Ночные прогулки в поселке Винзили становятся небезопасными. В полночь на улице Комсомольской под колеса автомобиля «Волга» угодили двое мужчин. Предварительно, наезд на пешеходов произошел вне пешеходного перехода. Пострадавшие 31 года и 40 лет госпитализированы в медицинское учреждение, один с переломом голени, другой с травмой головы.
В 11 часу вечера на улице Мичурина поселка Винзили автомобилем Citroen сбит еще один мужчина, он переходил улицу вне пешеходного перехода. У 31-летнего пешехода перелом ребер и ссадины лица. Пострадавший находился в нетрезвом состоянии.
Две тяжелые аварии произошли на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. На 505 километре северной трассы в седьмом часу вечера произошло столкновение шести автомобилей: Scania, Volvo, ВАЗ-2110, Mercedes, Isuzu и Great Wall. Тяжелейшие травмы получил 52-летний водитель Isuzu, у него открытая черепно-мозговая травма, травматическая ампутация голени, открытый перелом голени, травматический шок. Причиной такого массового столкновения мог стать дождь и нарушение скоростного режима участниками аварии.
Утром на 194 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск трагедией закончилось столкновение автомобиля Hyundai с грузовиком Tatra. 28-летний водитель не справился с управлением легкового автомобиля, выехал на полосу встречного движения. Такова предварительная версия аварии. Смертельные травмы получил водитель Hyundai, его пассажир-одногодка отделался ушибами и ссадинами.
Еще одна трагедия произошла на 54 километре автодороги Тобольск — Вагай. 37-летний водитель автомобиля Nissan, не справился с управлением, автомобиль врезался в стоящее транспортное средство. Четыре человека доставлены в больницу, все они пассажиры иномарки. У 33-летнего мужчины черепно-мозговая травма, у 48-летнего травма головы и перелом бедра, у пассажиров 22 и 23 лет закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и поясничного отдела. Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области