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Топливо продолжает дорожать

30 сентября 2013, 12:04
В Тюмени продолжает дорожать бензин. Повышение коснулось дизеля, газа и таких марок топлива как АИ-92 и АИ-98.
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Тюмень

В Тюмени продолжает дорожать бензин. Повышение коснулось дизеля, газа и таких марок топлива как АИ-92 и АИ-98.

Так, с 16 по 23 сентября стоимость АИ-92 на заправках Н-1 изменилась с 29,2 до 29,7 руб., на «Нью Петрол Тюмень» — с 29,3 до 29,7 руб.

На АЗС «Валерия и К» на 2 рубля подорожал АИ-98 — с 32,5 до 34,5 руб. На Н-1 цена на 98-й поднялась с 33,9 до 34,5 руб.

На «Нью Петрол Тюмень» выросла стоимость газа, теперь его продают по 12,5 руб. за литр. Ранее — за 12 руб. По сравнению с сентябрем на «Лукойле» цена на дизель поднялась на 50 коп., с 32,1 до 32,6 руб.

#Новости#Бензин#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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