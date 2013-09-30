Топливо продолжает дорожать

На «Нью Петрол Тюмень» выросла стоимость газа, теперь его продают по 12,5 руб. за литр. Ранее — за 12 руб. По сравнению с сентябрем на «Лукойле» цена на дизель поднялась на 50 коп., с 32,1 до 32,6 руб.