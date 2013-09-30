Топливо продолжает дорожать

В Тюмени продолжает дорожать бензин. Повышение коснулось дизеля, газа и таких марок топлива как АИ-92 и АИ-98.
Так, с 16 по 23 сентября стоимость АИ-92 на заправках Н-1 изменилась с 29,2 до 29,7 руб., на «Нью Петрол Тюмень» — с 29,3 до 29,7 руб.
На АЗС «Валерия и К» на 2 рубля подорожал АИ-98 — с 32,5 до 34,5 руб. На Н-1 цена на 98-й поднялась с 33,9 до 34,5 руб.
На «Нью Петрол Тюмень» выросла стоимость газа, теперь его продают по 12,5 руб. за литр. Ранее — за 12 руб. По сравнению с сентябрем на «Лукойле» цена на дизель поднялась на 50 коп., с 32,1 до 32,6 руб.