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Тепло дали почти всем тюменцам?

30 сентября 2013, 13:09
На 8.00 часов утра 30 сентября к централизованной системе теплоснабжения Тюмени подключены все жилые дома областного центра. Исключение составляют 15 домов, где в связи с устранением повреждений на распределительных трубопроводах отсутствует теплоснабжение, и 3 еще жилых дома, где нет горячего водоснабжения.

Как сообщают в ОАО «Тепло Тюмени», работы по локализации и ликвидации этих повреждений будут окончены к концу дня.

Напомним, отопительный сезон в Тюмени начался 20 сентября. В течение 6 дней, согласно графику, тепло поступало в дома города.

«Сегодня существенной проблемой остается снижение компанией УТСК параметров теплоносителя, из-за чего недостаточно комфортная температура может отмечаться в квартирах жилых домов от улицы Холодильной до района Затюменки», — говорят в «Тепло Тюмени». Получить комментарий в УТСК пока не удалось.

В некоторых домах управляющие компании и ТСЖ еще не закончили работы по регулировке и наладке внутридомовых систем.

Отметим, что в случае возникновения вопросов по качеству теплоснабжения или горячего водоснабжения жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если вам не смогли помочь специалисты УК, вы можете позвонить в наш Call-центр ОАО «Тепло Тюмени» по многоканальному телефону 20-42-20.

#Новости#Теплоснабжение#УТСК#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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