Тепло дали почти всем тюменцам?

Как сообщают в ОАО «Тепло Тюмени», работы по локализации и ликвидации этих повреждений будут окончены к концу дня.
Напомним, отопительный сезон в Тюмени начался 20 сентября. В течение 6 дней, согласно графику, тепло поступало в дома города.
«Сегодня существенной проблемой остается снижение компанией УТСК параметров теплоносителя, из-за чего недостаточно комфортная температура может отмечаться в квартирах жилых домов от улицы Холодильной до района Затюменки», — говорят в «Тепло Тюмени». Получить комментарий в УТСК пока не удалось.
В некоторых домах управляющие компании и ТСЖ еще не закончили работы по регулировке и наладке внутридомовых систем.
Отметим, что в случае возникновения вопросов по качеству теплоснабжения или горячего водоснабжения жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если вам не смогли помочь специалисты УК, вы можете позвонить в наш Call-центр ОАО «Тепло Тюмени» по многоканальному телефону 20-42-20.