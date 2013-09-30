Тепло дали почти всем тюменцам?

Отметим, что в случае возникновения вопросов по качеству теплоснабжения или горячего водоснабжения жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ . Если вам не смогли помочь специалисты УК, вы можете позвонить в наш Call-центр ОАО «Тепло Тюмени» по многоканальному телефону 20-42-20.