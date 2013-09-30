Семилетние дети хулиганили на путях

Около двух часов дня в ЛОП на станции Войновка Тюменского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурной по станции Озеро-Андреевское о том, что на 3 нечетном пути 2156 километра станции двое несовершеннолетних накладывают посторонние предметы на железнодорожные пути.
«Выехавшим на место инспектором по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте были задержаны двое 7-летних мальчишек, которые накладывали камни на рельсы. Установлено, что несовершеннолетние, ученики 1-го класса поселка Боровский Тюменской области проживают вблизи железной дороги. В выходной день, решив погулять, ребята напрямую пошли на железную дорогу якобы посмотреть поезда», — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.
Несовершеннолетние были доставлены по месту жительства. С родителями была проведена профилактическая беседа и составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По делу проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.