Семилетние дети хулиганили на путях

Несовершеннолетние были доставлены по месту жительства. С родителями была проведена профилактическая беседа и составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По делу проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.