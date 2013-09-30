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Семилетние дети хулиганили на путях

30 сентября 2013, 15:22
Двое семилетних мальчишек накладывали камни на рельсы. Видимо, они не знали, что такие действия являются правонарушениями и влекут неблагоприятные последствия. Несовершеннолетних задержали сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в минувшее воскресенье, 29 сентября.

Около двух часов дня в ЛОП на станции Войновка Тюменского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурной по станции Озеро-Андреевское о том, что на 3 нечетном пути 2156 километра станции двое несовершеннолетних накладывают посторонние предметы на железнодорожные пути.

«Выехавшим на место инспектором по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте были задержаны двое 7-летних мальчишек, которые накладывали камни на рельсы. Установлено, что несовершеннолетние, ученики 1-го класса поселка Боровский Тюменской области проживают вблизи железной дороги. В выходной день, решив погулять, ребята напрямую пошли на железную дорогу якобы посмотреть поезда», — сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Несовершеннолетние были доставлены по месту жительства. С родителями была проведена профилактическая беседа и составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По делу проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.

#Новости#Тюменская транспортная прокуратура#Железная дорога#Безопасность#Женя#Общество
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