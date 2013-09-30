Российские волейболисты стали чемпионами Европы

В воскресенье, 29 сентября, в финальном матче в Копенгагене подопечные Андрея Воронкова обыграли сборную Италии со счетом 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:17).
Последний раз сборная СССР побеждала на чемпионате Европы в 1991 году, напоминает РИА Новости. Лучшим достижением мужской сборной России на чемпионатах Европы по волейболу стали серебряные медали в 1999-м, 2005-м и 2007-м годах.
Как сообщалось ранее, россияне уже завоевали путевку на чемпионат мира по волейболу-2014, выйдя в полуфинал европейского первенства.
Воронков стал главным тренером сборной России по волейболу в марте 2013 года. В июле команда под его руководством выиграла Мировую лигу.
Бронзовые медали чемпионата Европы выиграли волейболисты из Сербии, которые в матче за третье место победили команду Болгарии со счетом 3:0 (25:22, 32:30, 27:25).