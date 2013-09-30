Регистратуру поликлиники ОКБ № 2 назвали лучшей в городе

Поздравили не только занявших первые места, но и тех, кто вошел в тройку лучших. Так, второе и третье место было присуждено регистратурам поликлиник № 14 и № 7 соответственно. А лучшими регистраторами были признаны Анастасия Янченко из поликлиники № 12 и Светлана Фатеева из поликлиники № 4.