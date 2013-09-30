Регистратуру поликлиники ОКБ № 2 назвали лучшей в городе

Напомним, итоги конкурса, который был объявлен весной этого года на волне борьбы за эффективность регистратур, планировали подвести в декабре, однако сделали это чуть раньше.
Лучших выбирали всем городом: в течение прошедших месяцев тюменцы могли оценить работу регистратур городских поликлиник, заполнив специальные анкеты. Анализировала отзывы горожан и принимала окончательное специальная экспертная комиссия.
Поздравили не только занявших первые места, но и тех, кто вошел в тройку лучших. Так, второе и третье место было присуждено регистратурам поликлиник № 14 и № 7 соответственно. А лучшими регистраторами были признаны Анастасия Янченко из поликлиники № 12 и Светлана Фатеева из поликлиники № 4.
Все победители получат поощрительные гранты. А вот что делать с теми регистратурами, которые тюменцам нравятся меньше всего, еще не решили. Напомним, с руководителями трех поликлиник, которые замкнут рейтинг, планировалось расторгнут контракты.