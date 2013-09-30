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Регистратуру поликлиники ОКБ № 2 назвали лучшей в городе

30 сентября 2013, 15:55
В Тюмени подвели итоги конкурса «Лучшая регистратура — 2013». Горожане и жюри определили: лучший «фронт-офис» в Тюмени — во взрослой поликлинике областной клинической больницы № 2, а самый профессиональный регистратор города — Наталья Гусева из поликлиники № 8.
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Тюмень

Напомним, итоги конкурса, который был объявлен весной этого года на волне борьбы за эффективность регистратур, планировали подвести в декабре, однако сделали это чуть раньше.

Лучших выбирали всем городом: в течение прошедших месяцев тюменцы могли оценить работу регистратур городских поликлиник, заполнив специальные анкеты. Анализировала отзывы горожан и принимала окончательное специальная экспертная комиссия.

Поздравили не только занявших первые места, но и тех, кто вошел в тройку лучших. Так, второе и третье место было присуждено регистратурам поликлиник № 14 и № 7 соответственно. А лучшими регистраторами были признаны Анастасия Янченко из поликлиники № 12 и Светлана Фатеева из поликлиники № 4.

Все победители получат поощрительные гранты. А вот что делать с теми регистратурами, которые тюменцам нравятся меньше всего, еще не решили. Напомним, с руководителями трех поликлиник, которые замкнут рейтинг, планировалось расторгнут контракты.

#Новости#Тюмень#Поликлиники#Медицина#Дарья#Общество
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