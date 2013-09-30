Работу городской думы оптимизировали — оставили 4 комиссии

«Безусловно, количество вопросов, которые решает городская дума, не уменьшилось, но при семи комиссиях — я могу говорить это исходя и собственного опыта — было дублирование вопросов: фактически, один вопрос мог рассматриваться на заседаниях разных комиссий в одно и то же время . А это и дополнительный документооборот, и работа сотрудников администрации города и аппарата Тюменской городской думы. Поэтому мы объединили комиссии. Я уверен, что эффективность рассмотрения вопросов не уменьшится, и оптимизация пойдет на пользу».