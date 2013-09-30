Работу городской думы оптимизировали — оставили 4 комиссии

На первом заседании тюменской городской думы, состоявшемся на прошлой неделе, депутаты одобрили список постоянных комиссий и их председателей. Теперь в думе на три комиссии меньше. Как пояснил Дмитрий Еремеев, за пример взяли работу областной думы.
На заседании было предложено проголосовать за формирование четырех комиссий: по бюджету, налогам и финансам; по социальной политике и городскому самоуправлению; по экономической политике и ЖКХ; по градостроительству и земельным отношениям.
«Безусловно, количество вопросов, которые решает городская дума, не уменьшилось, но при семи комиссиях — я могу говорить это исходя и собственного опыта — было дублирование вопросов: фактически, один вопрос мог рассматриваться на заседаниях разных комиссий в одно и то же время . А это и дополнительный документооборот, и работа сотрудников администрации города и аппарата Тюменской городской думы. Поэтому мы объединили комиссии. Я уверен, что эффективность рассмотрения вопросов не уменьшится, и оптимизация пойдет на пользу».
В пример Еремеев привел областную думу, где работает пять комиссий, в том числе — комиссия по АПК, аналога которой в городской думе нет.
После того, как депутаты единодушно проголосовали за список комиссий, перешли к избранию их председателей. Еремеев зачитал предложения: председателем комиссии по бюджету избрать Олега Чемезова, по социальной политике — Ольгу Павлову, по экономической политики — Юрия Баранчука, по градостроительной политике — Валерия Фалькова.
Но было внесено и другое предложение. После представления кандидатов ЛДПРовец Мурат Тулебаев напомнил о том, необходимо соблюдать принципы многопартийности и предложил на должность начальника комиссии по градостроительству Алексея Чиркова. Позицию Тулебаева поддержал КПРФовец Динар Абукин. «Почему-то у нас не получатся диалога с оппозицией». — посетовал он.
Однако за замену Чемезова на Чиркова проголосовало только 7 человек (очевидно, — присутствовавшие члены оппозиции), тогда как против этого высказалось 23. В итоге состав председателей оказался таким, каким был предложен изначально.