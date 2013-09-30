Под Тюменью незаконно добывали глину

После административного расследования по факту обнаружения карьера на сельхозземлях за несанкционированные работы по добыче глины к ответственности были привлечены ООО «Дардиель» и ООО «Дардиель-СКИ». Обвинение им вынесли по по ч.2 ст.8.6 и ч.1 ст.8.6 КоАП РФ соответственно. Назначены штрафы в 40 и 30 тыс. рублей. Кроме того, в отношении ООО «Дардиель» подготовлен иск о возмещении вреда, причиненного почвам.