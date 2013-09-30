nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Под Тюменью незаконно добывали глину

30 сентября 2013, 14:49
В 5,5 миллионов оценивается ущерб, который нанесли сельхозземлям две компании, незаконно добывавшие глину в Тюменском районе.

Нарушение было обнаружено специалистами земельного надзора областного управления Россельхознадзора во время облета территории.

После административного расследования по факту обнаружения карьера на сельхозземлях за несанкционированные работы по добыче глины к ответственности были привлечены ООО «Дардиель» и ООО «Дардиель-СКИ». Обвинение им вынесли по по ч.2 ст.8.6 и ч.1 ст.8.6 КоАП РФ соответственно. Назначены штрафы в 40 и 30 тыс. рублей. Кроме того, в отношении ООО «Дардиель» подготовлен иск о возмещении вреда, причиненного почвам.

#Новости#Россельхознадзор#Добыча полезных ископаемых#Дарья#Экономика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25