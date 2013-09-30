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На улице 30 лет Победы будут раздавать цифровую и бытовую технику

30 сентября 2013, 09:26
На этой неделе горожане станут свидетелями беспрецедентной акции. В течение недели прайскиллер TechnoPoint будет убивать цены на цифровую и бытовую технику.
Сюжет
Тюмень

На этой неделе горожане станут свидетелями беспрецедентной акции. В течение недели прайскиллер TechnoPoint будет убивать цены на цифровую и бытовую технику.

Каждый день «под нож» будут пускать все без исключения товары из популярных групп: мультиварки, фотоаппараты, ноутбуки, телевизоры, смартфоны. Цены будут снижены до уровня себестоимости и даже ниже. Точный список моделей, попавших «под раздачу», будет оглашаться утром каждого нового дня на www.technopoint.ru.

Первая очередь раздачи уже стартовала, и сегодня даровые цены выставлены на очевидный бестселлер этого года — мультиварки. Цены не просто низкие — на товары нет вообще никакой наценки! Если не верится, достаточно проверить и сравнить:

— Redmond RMC-M11 достанется кому-то за 2920 рублей;

— Maruchi RW-FZ47 — 3980 рублей;

— RMC-M4500 BL — всего за 3500 рублей.

И это только начало! Самые экономные будут мониторить сайт www.technopoint.ru каждый день, чтобы узнать, какой товар можно получить фактически даром. Стоит учесть, что количество товаров со скидками ограничено, а на покупку дается всего один день.

Сомневающимся прайскиллер официально заявляет: все товары совершенно новые и с полноценной гарантией, в чем может убедиться каждый, посетив магазин на 30 лет Победы, 113а.

TechnoPoint, кроме большого ассортимента электроники и бытовой техники с убийственно низкими ценами, отличается от своих конкурентов удобной и необычной системой обслуживания. Что поражает больше всего: TechnoPoint похож на огромный современный, доверху заполненный товаром, склад. Клиент выбирает товар дома с помощью сайта technopoint.ru, а на «ТехноТочку» приходит заранее зная, что будет покупать — просто для того, чтобы оплатить и получить товар. Возможна также и доставка желанного девайса прямо домой — причем в течение суток. Выгодную покупку можно совершить и прямо в магазине c помощью удобной электронной витрины.

Не совсем привычно? Возможно. Но несколько тысяч рублей, сэкономленных на покупке, как правило, являются хорошим аргументом в пользу TechnoPoint. Самое главное, что практически все представленные на сайте товары есть в наличии, и их можно приобрести «здесь и сейчас».

TechnoPoint расположен по адресу: 30 лет Победы, 113а.

Телефон для справок: 8-800-700-4-666.

#Новости#Тюмень#Бытовая техника и электроника#Акция#Ирина#Общество
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