На тюменских улицах вновь ищут «лишних» собак

За собаками отправятся на улицы Одесская, Мельникайте, Земляной вал, 30 лет Победы, Самарцева, Садовая, Чернышевского, Жуковского, Станционная, Сакко, Судоремонтная, Интернациональная, Новая, Холодильная, Энергостроителей, Береговая, Олимпийская, проезды Юганский и Заречный, а также в поселки Учхоз, Утешево и дачных товариществах «Геолог-3» и «Надежда» (ул. Розовая).
В департамента городского хозяйства администрации города Тюмени напоминают: заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент по факсу 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28/1, каб.11. А бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу ул. Харьковская, 77-б.