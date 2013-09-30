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На тюменских улицах вновь ищут «лишних» собак

30 сентября 2013, 11:40
На этой неделе безнадзорных собак будут ловить на улицах Тюмени, поселков и дачных товариществ.

За собаками отправятся на улицы Одесская, Мельникайте, Земляной вал, 30 лет Победы, Самарцева, Садовая, Чернышевского, Жуковского, Станционная, Сакко, Судоремонтная, Интернациональная, Новая, Холодильная, Энергостроителей, Береговая, Олимпийская, проезды Юганский и Заречный, а также в поселки Учхоз, Утешево и дачных товариществах «Геолог-3» и «Надежда» (ул. Розовая).

В департамента городского хозяйства администрации города Тюмени напоминают: заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент по факсу 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28/1, каб.11. А бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу ул. Харьковская, 77-б.

#Новости#Собаки#Бездомные животные#Департамент городского хозяйства#Дарья#Общество
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