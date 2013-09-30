На тюменских улицах вновь ищут «лишних» собак

В департамента городского хозяйства администрации города Тюмени напоминают: заявление на отлов безнадзорных домашних животных можно подать в департамент по факсу 29-77-64 или по адресу: ул. Урицкого, 28/1, каб.11. А бесплатно вакцинировать свое животное против бешенства отечественной вакциной на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу ул. Харьковская, 77-б.