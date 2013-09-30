Мотоциклиста будут судить за гибель подростка

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, следствием было установлено, что вечером 7 сентября 2013 года 14-летний подросток попросил Клевцова прокатить его на мотоцикле. Это поездка для него закончилась трагически. Клевцов, не имея водительских прав, не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся. В результате аварии несовершеннолетний, сидевший в люльке мотоцикла без шлема, получил серьезные повреждения костей черепа и погиб на месте.