Мотоциклиста будут судить за гибель подростка

Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, следствием было установлено, что вечером 7 сентября 2013 года 14-летний подросток попросил Клевцова прокатить его на мотоцикле. Это поездка для него закончилась трагически. Клевцов, не имея водительских прав, не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся. В результате аварии несовершеннолетний, сидевший в люльке мотоцикла без шлема, получил серьезные повреждения костей черепа и погиб на месте.
Заводоуковская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.