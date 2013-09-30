nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Мотоциклиста будут судить за гибель подростка

30 сентября 2013, 15:49
В Заводоуковском районе за аварию, в которой погиб 14-летний подросток, будут судить мотоциклиста. Межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя села Новая Заимка Александра Клевцова.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, следствием было установлено, что вечером 7 сентября 2013 года 14-летний подросток попросил Клевцова прокатить его на мотоцикле. Это поездка для него закончилась трагически. Клевцов, не имея водительских прав, не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся. В результате аварии несовершеннолетний, сидевший в люльке мотоцикла без шлема, получил серьезные повреждения костей черепа и погиб на месте.

Заводоуковская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

#Новости#Прокуратура#Тюменская область#Мотоциклы#Гибель детей#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25