Максим Охотников: Полицейский должен быть готов к любому повороту событий

Отделением разбойных нападений руководит Максим Охотников — немногословный человек, зарекомендовавший себя в деле. В интервью корреспонденту Nashgorod.ru он рассказал о своей работе и о том, каким должен быть полицейский.
Максим, сколько вы работаете в полиции?
10 лет.
А почему пошли именно в полицию? Это была детская мечта или взрослое осознанное решение?
Скорее взрослое осознанное решение. Хотелось помогать людям. Да и фильмы мотивировали. В 90-е годы был сериал «Улицы разбитых фонарей» про «оперов», вот он, наверное, какую-то роль сыграл. «Место встречи изменить нельзя» — классика жанра, тоже хороший фильм, люблю его.
Вы смотрели сериал про «оперов», а потом сами поступили на работу в милицию. Разница была большая между фильмами и реальностью?
Конечно, большая. В фильмах все проще намного, чем на самом деле. У них все идет как по маслу, а в действительности все не так.
Дела за одну серию не раскрываются?
Нет, конечно. Чтобы раскрыть даже самое простое преступление, нужно определенное время. Хотя все зависит от того, какая информация к нам поступает, и что мы наработаем на месте происшествия. Бывает, годами раскрывается преступление, а иногда преступников удается задержать по «горячим следам».
С разбойниками и грабителями тяжело работать? Вы скорее добрый полицейский или злой полицейский?
В зависимости от ситуации и людей, с которыми сталкиваешься. С кем-то быстро удается найти общий язык, с кем-то совсем не получается.
Как находите общий язык? Какие-то психологические тактики используете?
Беседуем. Сообщаем задержанным, что у нас есть на руках по доказыванию вины на данный момент, что их ожидает, какие сроки. Объясняем, что признание облегчает вину. В прошлом году группа совершила разбойное нападение с похищением банкомата, потом еще кражу банкомата. Преступников установили, задержали. Из трех задержанных один пошел на контакт. В итоге он получил условный срок, а остальные сидят в тюрьме.
Дача показаний против подельников — серьезный проступок в глазах преступников…
Либо сидеть вместе со всеми около 10 лет, либо чистосердечное признание — и остаешься на свободе.
Защита обеспечивается?
Конечно. В УМВД есть отдел защиты свидетелей. Если проблемы есть, или мы предполагаем, что они могут возникнуть у человека, его берут под защиту.
А к жертвам грабежей какой подход?
Тоже разный, потому что люди разные. Бывают потерпевшие, которые действительно хотят найти виновного, привлечь его к ответственности, они помогают полиции. А есть люди, которые где-то в компании отдыхали, пили алкоголь, сами с кем-то подрались и в результате этой потасовки лишились, к примеру, денег и телефона. Начинаешь с ними работать, они не хотят давать показания. Или подрался человек со знакомым, пока был пьян, а потом в полиции говорит, что его ограбили неизвестные.
Расскажите о резонансных делах, которые удалось раскрыть за последние пару лет?
В феврале этого года была задержана группа, совершавшая разбойные нападения на торговые павильоны. По городу 11 эпизодов у них было. В прошлом году задержали банду, которая с 2010 года нападала с оружием на автозаправки и организации.
А какие-то курьезные случаи были? Случается же, что разбойники какую-то ерунду забирают, вроде пакета с мусором, а как-то грабители с парня старые кроссовки сняли…
В прошлом месяце человека раздели до трусов грабители. Человек шел домой из магазина, подошли неизвестные, попросили сигарету. Потом под угрозой применения насилия забрали у него деньги, телефон и зачем-то заставили его раздеться, забрали всю одежду.
Поймали их?
Пока нет, работаем. На самом деле, я не думаю, что случай курьезный, конечно. Особенно для пострадавшего.
Пару лет назад была аттестация. Тяжело было ее пройти?
Не так, чтобы сильно тяжело, но и не легко. В связи с загруженностью на работе не всегда была возможность посещать спортзал, поэтому возникли сложности с кроссом. Я, конечно, его пробежал на отличную оценку, но раньше все намного легче давалось. Сейчас выезжаем каждую пятницу заниматься спортом, играем в футбол, в волейбол.
Вы начальник отделения. У вас в большей степени кабинетная работа или выезды тоже бывают?
Конечно, я езжу на места совершения преступлений, на задержания преступников со своими сотрудниками. С людьми доставленными работаю, беседую. Да, я начальник отделения, но это не кабинетная работа.
С бумагами, тем не менее, много приходится возиться?
Много.
Но бумажная работа не убивает желания работать в полиции?
Нет, есть желание работать дальше. Я пришел практически на пустое место, в течение полутора-двух лет формировал команду, собирал сотрудников. В таком коллективе приятно работать, я уверен в каждом из сотрудников. Они понимают всю серьезность работы, результаты у нас есть.
Как шло формирование команды?
Пришел на руководящую должность, начальство ждало от меня результатов, а их можно делать только с людьми, которые тебя понимают и понимают, что ты от них хочешь. С кем-то раньше работал, кто-то стажировку у меня проходил.
Получается, что вы и пятеро сотрудников отвечаете за все разбойные нападения и грабежи, которые происходят в городе. Тяжело? Внеурочной работы много?
Конечно.
Во сколько обычно домой приходите?
Если не задерживаться, то в 9–10 вечера. На прошлой неделе в среду ушел на работу, в субботу вернулся.
И часто такое случается?
Когда задерживаем серьезную группу, то просто вариантов нет: людей много, большой объем работы. По двое-трое суток на работе. Жена терпит, привыкла уже. С детьми удается пообщаться только в выходные и в отпуске.
Как боретесь со стрессом, который получаете на работе?
Отдыхаю, провожу время с семьей, хожу на охоту. Но после нескольких суток работы — сначала сон. Больше ни о чем не думаешь. Чтобы восстановить силы, нужно не меньше 12 часов проспать.
Работа откладывает какой-то отпечаток на общение с людьми? С друзьями, например, говорите о раскрытых преступлениях?
Нет. С друзьями встретиться не получается иногда месяцами, и о работе я с ними стараюсь не разговаривать. Думаю, что им это неинтересно.
Не секрет, что в обществе неоднозначное отношение к полиции. Приходилось в свой адрес оскорбления слышать?
Да, постоянно слышим. Приезжаешь по адресу со свидетелями пообщаться и сталкиваешься с непониманием: не открывают, через дверь посылают куда подальше. Ты ждешь помощи от людей и не получаешь ее. Я могу понять, когда человек совершил преступление, и у него, а также у его родственников негативное отношение к полиции. Но даже люди, которые никогда с криминалом не сталкивались, почему-то не идут на контакт, даже если могут рассказать что-то полезное для расследования.
В СМИ часто встречаем информацию о полицейских, злоупотребляющих должностными полномочиями или ведущих себя неподобающим образом вне службы. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что такое недопустимо. У меня в отделении ничего такого, к счастью, не случалось. Мои сотрудники понимают, что если они где-то куда-то «влетят», они, в первую очередь, меня подставят. Ну и для них последствия будут неблагоприятные. На работе постоянно общаемся, я знаю, куда мой сотрудник собирается в выходной день. Проводим с ним беседы — чтобы употребления алкоголя за рулем не было, конфликтных ситуаций, чтобы не позорил честь мундира.
Вообще полицейский должен быть каким?
Вежливым с гражданами, серьезным, законопослушным, естественно. Он должен подобающим образом вести себя в обществе и опрятно выглядеть.
А смелым, отважным?
Смелым… Да, согласен, должен быть смелым. Скажем так, полицейский должен быть готов к любому повороту событий, не испугаться в определенных ситуациях, принять верное решение. Для этого нужно изучать нормативные документы, которые выходят, следить за изменениями в законодательстве, чтобы знать, как правильно поступить в той или иной ситуации.