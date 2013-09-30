Максим Охотников: Полицейский должен быть готов к любому повороту событий

Тоже разный, потому что люди разные. Бывают потерпевшие, которые действительно хотят найти виновного, привлечь его к ответственности, они помогают полиции. А есть люди, которые где-то в компании отдыхали, пили алкоголь, сами с кем-то подрались и в результате этой потасовки лишились, к примеру, денег и телефона. Начинаешь с ними работать, они не хотят давать показания. Или подрался человек со знакомым, пока был пьян, а потом в полиции говорит, что его ограбили неизвестные.