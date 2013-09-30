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Карта VISA Сбербанка — шанс увидеть Олимпиаду

30 сентября 2013, 11:09
До 15 октября у обладателей банковской карты VISA Сбербанка России есть шанс выиграть поездку на Олимпийские игры-2014 в Сочи.
Сюжет
Тюмень

Совместная акция компании VISA и Сбербанка России проходит на всей территории страны. Стать ее участником просто — необходимо оплачивать покупки на сумму от 500 рублей дебетовой или кредитной картой VISA Сбербанка. Поездку в Сочи получат клиенты, первые совершившие за период акции максимальное количество платежей по карте. Кроме того, 1000 рублей начисляется за каждую 100-ую покупку на сумму от 500 рублей (в общей базе покупок всех клиентов).

Главный приз — поездка на Олимпиаду на двоих — достанется двадцати счастливчикам, денежные призы по 1 000 рублей получат 10 000 клиентов.

«Сбербанк является генеральным партнером Зимней Олимпиады-2014, и мы рады предоставить клиентам уникальный шанс стать свидетелями главного спортивного события года, — отмечает директор управления по работе с предприятиями Западно-Сибирского банка Сбербанка России Анастасия Грецова. — Сегодня более 1,5 млн жителей Западной Сибири являются держателями карт VISA Сбербанка России».

Победители будут определены до 31 декабря текущего года.

#Новости#Сбербанк#Олимпиада в Сочи - 2014#Тюмень#Таня#Спорт
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