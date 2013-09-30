Карта VISA Сбербанка — шанс увидеть Олимпиаду

Совместная акция компании VISA и Сбербанка России проходит на всей территории страны. Стать ее участником просто — необходимо оплачивать покупки на сумму от 500 рублей дебетовой или кредитной картой VISA Сбербанка. Поездку в Сочи получат клиенты, первые совершившие за период акции максимальное количество платежей по карте. Кроме того, 1000 рублей начисляется за каждую 100-ую покупку на сумму от 500 рублей (в общей базе покупок всех клиентов).