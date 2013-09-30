Иван Ершов и Ксения Гильтман: Как устроить для малыша весёлый праздник

День рождения малыша — это яркое и важное событие, но подготовка к празднику отнимает у родителей немало времени и сил. Нужно выбрать подарок, определиться с местом проведения, развлекательной программой, заказать торт и так далее. Облегчить жизнь родителям призвана акция «День рождения с мишкой пандой», организованная интернет-магазином игрушек «МИШКА ПАНДА» и «ПЕРВЫМ ВОЛШЕБНЫМ агентством».
Всего за 5000 рублей можно выбрать праздничную программу и подарок для ребенка, а вкуснейший торт для именинника получить в качестве приятного бесплатного сюрприза. О том, что представляет собой эта новая детская акция, мы узнали у директора интернет-магазина игрушек «МИШКА ПАНДА» Ксении Гильтман и директора «Первого волшебного агентства» Ивана Ершова.
Ксения, Иван, расскажите подробнее об акции «День рождения с МИШКОЙ ПАНДОЙ»?
Ксения: «День рождения с МИШКОЙ ПАНДОЙ» — это акция, которая помогает родителям сэкономить время при организации Дня рождения для своего малыша. Для участия в акции необходимо выбрать развлекательную программу с участием МИШКИ ПАНДЫ (другой ростовой куклы или анимационных персонажей) в «ПЕРВОМ ВОЛШЕБНОМ агентстве» на сумму не менее 3000 рублей, купить подарок в интернет-магазине «МИШКА ПАНДА» на сумму не менее 2000 рублей (дополнительно действует скидка 3%, бесплатные оформление и доставка), и в подарок вы получите вкусный торт.
Притом торты мы будем дарить совершенно разные и, поскольку это подарок — он всегда будет оставаться приятным сюрпризом для именинника. Одно мы гарантируем точно: торт будет свежим, красивым и украшенным свечкой с возрастом именинника. Таким образом, минимум за пять тысяч рублей вы получите яркий и вкусный праздник. Согласитесь, это очень удобно.
Иван: Наше «ПЕРВОЕ ВОЛШЕБНОЕ агентство» привносит в праздник капельку волшебства, мы стремимся, чтобы дети почувствовали себя героями настоящих сказок. Детям необходимо дарить как можно больше добрых и ярких эмоций, ведь именно в детстве закладывается будущее позитивное отношение к миру. Мы предлагаем полный комплекс услуг для детских праздников: место проведения (можем предоставить площадку), разработку сценария, ведущего с большим опытом работы, развлекательные номера абсолютно разной направленности. А также мы предлагаем все номера по отдельности: если, например, родители хотят частично сами организовать праздник. Мне сложно перечислить весь спектр услуг, так как мне кажется, что мы занимаемся всем, разве что самостоятельно не пишем сказки для детей (улыбается).
Самые популярные на сегодняшний день программы — анимационные с участием любимых персонажей, а также детские иллюзионные и цирковые программы, «Шоу гигантских мыльных пузырей» и «Шоу сумасшедшего профессора». Кроме этого, популярные услуги для детей — аквагрим, воздушные шары (аэродизайн, твистинг, фигуры и конструкции из шаров и так далее). К тому же у нас представлен большой выбор детских карнавальных костюмов напрокат и ростовых кукол, аренда генератора мыльных пузырей и дым-машины.
С апреля у нас заработала семейная, детская фотостудия с уникальным интерьером и профессиональным оборудованием.
Давайте определим возрастную категорию деток, для которых будет интересен «День рождения с МИШКОЙ ПАНДОЙ»?
Ксения: Если говорить о возрасте, то это очень индивидуально. Кто-то и в два года хорошо воспринимает праздничную программу, а кто-то и в четыре еще боится незнакомых людей. Все зависит от ребенка. Мы определяем возраст деток-участников акции от 2 и до 7 лет.
Иван, а если к вам приходит с нестандартными пожеланиями для праздника, необычными сюжетами. Насколько вы готовы поддержать эти идеи родителей?
Иван: Да, порой, мы слышим необычные пожелания, например, однажды нас попросили провести страшный День рождения. Мы разработали интересный сценарий, родители оформили все в стиле комнаты страха и получилось вполне по-детски. Также мы предоставляем услуги детских фотографов и видеографов. А недавно у нас открылась студия звукозаписи, где мы записываем деток, которые любят и умеют петь. Ну и не только деток. Можем придумать музыкальное поздравление, приглашение или записать любимый хит.
По условиям акции, необходимо заказать праздничную программу не менее, чем на три тысячи рублей. Что входит в эту стоимость?
— В эту стоимость обязательно войдет анимационная программа ростовой куклы — подвижные и статичные игры, веселые задания и испытания, конкурсы, могут входить шарикомоделирование или легкий аквагрим. Чаще всего в эту сумму входят еще и сувениры: значки, мыльные пузыри, наклейки и так далее. Это я назвал стандартный вариант. Можно обговорить и другие варианты программы. Но лучше это делать при личной беседе, потому что все зависит от ваших предпочтений.
За три тысячи мы не предложим вам что-то одно. Все равно мы скомпонуем это в интересную программу. У нас работают опытные аниматоры, ведущие. Наше агентство принимает участие в проектах, которые проводятся ежегодно в День города и других массовых мероприятиях. В этом году мы активно поддерживали «Первый семейный квест». Мы легко создаем настроение и дарим волшебные эмоции детям уже на протяжении нескольких лет.
Одно из условий акции — заказ праздничной программы с участием мишки панды. А можно ли заказать для ребенка другую ростовую куклу?
Иван: Да, конечно. У нас на выбор более 60 анимационных персонажей и более 20 ростовых кукол.
Ксения: Акция «День рождения с МИШКОЙ ПАНДОЙ» не имеет жестких рамок. В выборе подарка и составлении праздничной программы мы ни в коем случае не будем навязывать те или иные идеи. Мы будем договариваться с клиентом, выбирать наиболее интересный для него вариант, потому что не стоит забывать: в центре всех хлопот — дети и праздник организуется в первую очередь для них. Поэтому мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям родителей — ведь именно они знают своих детей лучше всех.
Ксения, мы заговорили о подарках, и сразу напрашивается вопрос: насколько разнообразен ассортимент вашего магазина, для всех ли именинников найдутся подарки, ведь мы понимаем, что в три года и семь лет у детей совершенно разные интересы?
— Осень — это пора новинок в нашем магазине и мы существенно расширили ассортимент. Недавно, например, подписали договор с официальными представителями в России популярных во всем мире брендов: HTI (Великобритания), EDUCA (Испания), Bojeux (Канада), HASBRO (США) и др. На нашем сайте появились новые разделы каталога. Теперь у нас представлены бытовая техника и кухни для девочек, строительная техника, гаражи, машинки и треки для мальчиков.
Появились интересные наборы для лепки, благодаря которым ребенок сможет «приготовить» мороженое, пончики или завтрак для любимых игрушек.
Также свое место заняли популярные и интересные настольные и электронные игры.
Отдельное внимание хочу обратить на фирму EDUCA (Испания). Этот бренд производит электронные викторины, планшеты и пазлы. Впервые в сентябре этого года в России появились планшеты «Я учусь считать» и «Я учу алфавит», созданные по дизайну известных iPad. И уже сейчас они есть в наличии в нашем магазине. Планшеты действительно очень похожи на взрослые, тоже сенсорные, но в детских версиях нет ничего лишнего или не соответствующего возрасту малышей. С помощью веселых песенок и подсказок ребенок изучает азбуку, учится считать.
Также мы продолжаем работать с известным брендом Melissa&Doug (США). Уже очень скоро будет представлена коллекция интересных карнавальных костюмов высочайшего качества — «Рыцарь», «Пират», «Русалочка», «Невеста», «Пожарный» — все это мы планируем привезти уже к середине октября. Появятся новые интересные альбомы с наклейками, наборы для рисования, деревянные куклы, игрушки для малышей и др. Я по-прежнему лично и очень тщательно отбираю ассортимент для магазина, стараюсь представить действительно интересные и качественные игрушки для деток. И пусть пока он не очень велик, но мы растем и потихоньку расширяемся.
Какой у вас срок доставки подарка?
Ксения: По доставке в нашем магазине также произошли приятные изменения. Теперь очень велика вероятность получить подарок в день заказа: ведь наша служба доставки стала работать с понедельника по субботу с 9 утра до 21 вечера. Если говорить об акции «День рождения с МИШКОЙ ПАНДОЙ», то о ней лучше договариваться минимум за три дня, так как нужно согласовать программу, выбрать подарок, а нам подготовить вкусный праздничный торт.
Ксения, в обычном магазине подобрать подарок может быть легче, так как покупатель не только видит товар, но и может получить совет консультанта. Помогаете ли вы своим посетителям в выборе?
Ксения: Отличительная особенность нашего интернет-магазина состоит в том, что он сочетает в себя все лучшее от интернет-магазинов и обычной розничной торговли. Вы можете совершать покупки не выходя из дома, экономить время на дороге, парковке и походу по магазину, но в то же время наши консультанты всегда помогут подобрать подарок, исходя из возраста ребенка, его предпочтений и суммы, которую вы собираетесь потратить. Несмотря на дистанционный вид бизнеса, мы, как и все люди, предпочтение отдаем личному общению. Именно поэтому в нашем магазине масса способов для связи с нами: вы можете позвонить, написать сообщение в ICQ или социальной сети http://vk.com/mishkapandochka, отправить обычный e-mail, заказать обратный звонок или пообщаться с нами в онлайн-чате, активировав кнопку слева на нашем сайте «помощь онлайн». Наши менеджеры быстро предложат вам оптимальный подарок.
У вас есть фирменная упаковка подарков?
— Ксения: При заказе от 1500 рублей мы красиво упакуем покупку в фирменную подарочную упаковку и доставим совершенно бесплатно. К тому же дополнительно вы получите скидку 3%. А, если прошли регистрацию на нашем сайте, скидка будет копиться, и может вырасти до 10%, когда общая сумма ваших заказов достигнет 5000 руб. По-моему, очень удобно: в обеденный перерыв выбрал подарок на детский день рождения, а вечером получил его в красивой упаковке — ведь с расширением условий доставки это стало возможно! Что касается акции, то все подарки будут красиво упакованы и доставлены в день проведения праздника. Милый мишка панда вручит и подарки, и торт и сделает детский праздник по-настоящему классным и веселым!
Для участия в акции «День рождения с МИШКОЙ ПАНДОЙ» можно обратиться:
«ПЕРВОЕ ВОЛШЕБНОЕ агентство»
+7 (3452) 74-55-35, 71-44-55, 62-40-20
Интернет-магазин игрушек «МИШКА ПАНДА»
+7 912 922 0110, +7 912 922 24 77
Анастасия Палийчук