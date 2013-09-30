ФК «Тюмень» — ФК «Сызрань 2003»: вторая победа сибиряков

С самого начала игры управлять поединком стали черно-белые. Уже на четвертой минуте они доставили «клетчатый» в чужую штрафную, забить головой жаждал Сергей Шумейко, но опасный навес вратарь «Сызрани» перехватил. Вообще, большинство атак тюменцев рождалось слева, Сергей неоднократно простреливал на «футбольный пятачок», но партнеров на нем не было, а если и были, то не могли поделить мяч между собой. Чуть позже, разыграв угловой, отличиться мог Хасан Мамтов, правда, его сильнейший удар угодил в защитника. Футболисты с Волги на такой момент сразу же ответили контратакой: Андрей Павленко мяч отобрал и грудью в полете отдал его в руки Бурдыкину. Потом Хасан выдал хороший пас на все того же Шумейко, но Сергей сам проходить дальше в штрафную не решился и возможность забить упустил. Реальное взятие ворот должно было произойти на двадцать четвертой минуте. От «почти голевого удара» Кленкина ворота гостей спас защитник: Данил бил с очень близкого расстояния, а вратарь в этот момент за игрой не следил. Через пару минут мстить за опасные моменты прибежал Алексей Пасечник, пытаясь забить в ближний нижний угол Бурдыкину. Федор отразил в прыжке. В первом тайме Пасечник пытался завершить еще пару атак своей команды, но безуспешно.