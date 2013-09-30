ФК «Тюмень» — ФК «Сызрань 2003»: вторая победа сибиряков

С самого начала игры управлять поединком стали черно-белые. Уже на четвертой минуте они доставили «клетчатый» в чужую штрафную, забить головой жаждал Сергей Шумейко, но опасный навес вратарь «Сызрани» перехватил. Вообще, большинство атак тюменцев рождалось слева, Сергей неоднократно простреливал на «футбольный пятачок», но партнеров на нем не было, а если и были, то не могли поделить мяч между собой. Чуть позже, разыграв угловой, отличиться мог Хасан Мамтов, правда, его сильнейший удар угодил в защитника. Футболисты с Волги на такой момент сразу же ответили контратакой: Андрей Павленко мяч отобрал и грудью в полете отдал его в руки Бурдыкину. Потом Хасан выдал хороший пас на все того же Шумейко, но Сергей сам проходить дальше в штрафную не решился и возможность забить упустил. Реальное взятие ворот должно было произойти на двадцать четвертой минуте. От «почти голевого удара» Кленкина ворота гостей спас защитник: Данил бил с очень близкого расстояния, а вратарь в этот момент за игрой не следил. Через пару минут мстить за опасные моменты прибежал Алексей Пасечник, пытаясь забить в ближний нижний угол Бурдыкину. Федор отразил в прыжке. В первом тайме Пасечник пытался завершить еще пару атак своей команды, но безуспешно.
На второй тайм «Тюмень» вышла в обновленном составе: Мамтова сменил Сердюков, Шумейко — Поляков, Кулешова — Башилов. Богатырский удар Песегова в начале второго игрового отрезка был неточен, но красив. Чуть позже Галкин провел еще одну замену: отдыхать отправил Кленкина, на поле выбежал Ладо. Игра стала напряженней. «Сызрань» мечтала о победе, ребятам хотелось отыграться за поражение в Кубке. Болельщики, присутствующие на стадионе, ждали обратного. И дождались! Желание зрителей исполнил Никита Андреев, вступивший в игру вместо Евгения Песегова. Он поставил точку во встрече и принес команде три очка, закатив мяч в правый угол ворот Багаутдинова.
Сейчас лидером чемпионата является «Волга», имея 31 очко. ФК «Тюмень» занимает вторую строчку турнирной таблицы с 28 очками. Третьим в списке числится «Камаз», отстающий от сибиряков на 3 балла.
Антон Сакерин