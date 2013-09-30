Дождь напугал тюменцев, в такси было не дозвониться

Напомним, в этот день в городе шел дождь. «После работы я добралась на машине до дома, поставила ее и стала вызывать такси. Позвонила в четыре организации — „Олимп“, „Максим“, „Нон-Стоп“, „Авто Дрим“. В трех просто не сняли трубку, в четвертой сказали, что свободных машин нет, — рассказывает Светлана. — Потом я стала просто по справочнику обзванивать все фирмы подряд. Еще в несколько не смогла дозвониться. В „ВЕЗИтакси“ у меня все-таки приняли заказ. Но даже через полтора часа машина еще даже не была назначена».