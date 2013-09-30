nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Дождь напугал тюменцев, в такси было не дозвониться

30 сентября 2013, 09:59
В пятницу вечером тюменцы столкнулись с настоящим транспортным коллапсом, только коснулся он не водителей, а пассажиров такси.
Сюжет
Тюмень

Напомним, в этот день в городе шел дождь. «После работы я добралась на машине до дома, поставила ее и стала вызывать такси. Позвонила в четыре организации — „Олимп“, „Максим“, „Нон-Стоп“, „Авто Дрим“. В трех просто не сняли трубку, в четвертой сказали, что свободных машин нет, — рассказывает Светлана. — Потом я стала просто по справочнику обзванивать все фирмы подряд. Еще в несколько не смогла дозвониться. В „ВЕЗИтакси“ у меня все-таки приняли заказ. Но даже через полтора часа машина еще даже не была назначена».

Тюменец Андрей приехал с работы после восьми часов, хотя рабочий день у него заканчивался в шесть. «Я заказал машину в полшестого. В итоге меня подвез коллега. Когда я поднялся домой, мне пришло смс о назначении машины».

#Новости#Такси#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25