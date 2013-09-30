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Дело замглавы Ишима направлено в суд

30 сентября 2013, 17:28
В Ишиме предан суду заместитель главы города, который в состоянии опьянения совершил дорожную аварию с тяжкими последствиями.

Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Сергея Безштанько. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как установлено расследованием, утром 14 июня 2013 года, в будний день, Безштанько в состоянии опьянения управляя личным автомобилем Hyndai Santa Fe, на 8 километре автодороги Ишим — Плешково не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия находившаяся в машине пассажирка получила тяжкий вред здоровью, сообщают в пресс-службе прокуратуры области.

Безштанько признал вину в совершенном преступлении. Материалы дела направлены в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 2 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

#Новости#Прокуратура#Чиновники#Ишим#Транспорт#Olga#Общество
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