Дело замглавы Ишима направлено в суд

Как установлено расследованием, утром 14 июня 2013 года, в будний день, Безштанько в состоянии опьянения управляя личным автомобилем Hyndai Santa Fe, на 8 километре автодороги Ишим — Плешково не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия находившаяся в машине пассажирка получила тяжкий вред здоровью, сообщают в пресс-службе прокуратуры области.