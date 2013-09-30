Дело замглавы Ишима направлено в суд

Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Сергея Безштанько. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как установлено расследованием, утром 14 июня 2013 года, в будний день, Безштанько в состоянии опьянения управляя личным автомобилем Hyndai Santa Fe, на 8 километре автодороги Ишим — Плешково не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия находившаяся в машине пассажирка получила тяжкий вред здоровью, сообщают в пресс-службе прокуратуры области.
Безштанько признал вину в совершенном преступлении. Материалы дела направлены в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 2 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.