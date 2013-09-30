Борцы-чемпионы проведут зарядку со школьниками

Об этом сообщили в областном центре спортивной подготовки. Там отметили, что братья Владимир и Виталий Ильницкие — мастера спорта по греко-римской борьбе, призеры и победители различных соревнований как федерального, так и международного уровня. В настоящее время борцы тренируются под руководством Сергея Воробьева и Олега Бердинских.