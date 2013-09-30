nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Борцы-чемпионы проведут зарядку со школьниками

30 сентября 2013, 13:45
Завтра, 1 октября, в тюменской школе № 7 (ул. Рижская, 60/ул. Пржевальского, 60) пройдет «Зарядка с чемпионом». Приобщать детей к физкультуре будут борцы Владимир и Виталий Ильницкие. Начало мероприятия в 11.45.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщили в областном центре спортивной подготовки. Там отметили, что братья Владимир и Виталий Ильницкие — мастера спорта по греко-римской борьбе, призеры и победители различных соревнований как федерального, так и международного уровня. В настоящее время борцы тренируются под руководством Сергея Воробьева и Олега Бердинских.

Напомним, что всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» проводится с целью формирования навыков ведения здорового образа жизни и систематических занятий физической культурой и спортом среди детей и подростков.

#Новости#Греко-римская борьба#Тюмень#Школьники#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25