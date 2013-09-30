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Безработица и хвори толкнули мужчину на самоубийство

30 сентября 2013, 15:26
Тюменец погиб, упав с высоты девятого этажа. По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
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Тюмень

Утром 29 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о падении мужчины из окна девятого этажа дома, расположенного на улице Федорова. Следователи начали проверку по факту гибели тюменца.

«По предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры, где проживал со своей сожительницей. Со слов женщины, в последнее время потерпевший переживал по поводу безработицы и состояния своего здоровья. Ранее никаких мыслей о суициде он не высказывал», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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