Безработица и хвори толкнули мужчину на самоубийство

«По предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры, где проживал со своей сожительницей. Со слов женщины, в последнее время потерпевший переживал по поводу безработицы и состояния своего здоровья. Ранее никаких мыслей о суициде он не высказывал», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.