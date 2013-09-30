Автомойщик-угонщик получил 2 года колонии

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 23 июля текущего года житель Тюмени оставил взятый в прокат Ford Focus на автомойке, чтобы на следующий день забрать его чистым. 24 июля около 4:40 работник автомойки Чирков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить на этом автомобиле в магазин за пивом.