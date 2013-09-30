Автомойщик-угонщик получил 2 года колонии

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 23 июля текущего года житель Тюмени оставил взятый в прокат Ford Focus на автомойке, чтобы на следующий день забрать его чистым. 24 июля около 4:40 работник автомойки Чирков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить на этом автомобиле в магазин за пивом.
На обратном пути, отъезжая от магазина, он зацепил ВАЗ-2112. Оставив иномарку, Чирков скрылся с места аварии. В результате дорожного происшествия у Ford Focus был поврежден передний бампер и левое переднее крыло, а у ВАЗ-2112 — задний бампер и правое переднее крыло.
Вечером 24 июля потерпевший приехал на автомойку, чтобы забрать автомобиль, но там его не обнаружил. Собственник угнанной иномарки обратился в полицию.
Чирков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). 26 июля он был задержан и по решению суда заключен под стражу. Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.