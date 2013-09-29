«Вера» одержала победу в чемпионате мира

Тюменские спортсмены представили на суд жюри программу «Вечная любовь». В выступлении тюменцев гармоничными были и движения, и музыка Лары Фабиан и роскошные фиолетовые наряды очаровательных девушек. Овации переполненного зала не знали границ. Стоит отметить, что тюменские болельщики показали себя максимально тактично и радостно встречали команды из других стран, даже главных конкурентов «Веры» немецких спортсменов.