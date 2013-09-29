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«Вера» одержала победу в чемпионате мира

29 сентября 2013, 14:07
В Тюмени завершился чемпионат мира по танцам среди коллективов «формейшен». Победу одержала тюменская команда «Вера», которая смогла оставить позади своих главных конкурентов немцев. Соревнования завершились накануне, 28 сентября, в СК «Центральный».

Серебряные медали завоевала немецкая команда «Брауншвейг», а бронзовые в Германию увезли спортсмены из города Людвигсбург. Четвёртое место заняла команда из Белоруссии, следом за ней расположились спортсмены из Нидерландов, а шестой стала ещё одна российская команда «Олимпия» из Гатчины.

Тюменские спортсмены представили на суд жюри программу «Вечная любовь». В выступлении тюменцев гармоничными были и движения, и музыка Лары Фабиан и роскошные фиолетовые наряды очаровательных девушек. Овации переполненного зала не знали границ. Стоит отметить, что тюменские болельщики показали себя максимально тактично и радостно встречали команды из других стран, даже главных конкурентов «Веры» немецких спортсменов.

Стоит отметить, что многим зрителям надолго запомнится детская танцевальная команда «Маруся», которая выступала «на разогреве» у своих взрослых коллег. Публика отметила самых юных спортсменов отдельными овациями.

Также, помимо названных команд в чемпионате приняли участия спортсмены из Монголии и Словакии, которые не смогли дойти до финала чемпионата.

Виталий Беспалов

Видео — Евгений Потрепалов

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