«Вера» одержала победу в чемпионате мира

Серебряные медали завоевала немецкая команда «Брауншвейг», а бронзовые в Германию увезли спортсмены из города Людвигсбург. Четвёртое место заняла команда из Белоруссии, следом за ней расположились спортсмены из Нидерландов, а шестой стала ещё одна российская команда «Олимпия» из Гатчины.
Тюменские спортсмены представили на суд жюри программу «Вечная любовь». В выступлении тюменцев гармоничными были и движения, и музыка Лары Фабиан и роскошные фиолетовые наряды очаровательных девушек. Овации переполненного зала не знали границ. Стоит отметить, что тюменские болельщики показали себя максимально тактично и радостно встречали команды из других стран, даже главных конкурентов «Веры» немецких спортсменов.
Стоит отметить, что многим зрителям надолго запомнится детская танцевальная команда «Маруся», которая выступала «на разогреве» у своих взрослых коллег. Публика отметила самых юных спортсменов отдельными овациями.
Также, помимо названных команд в чемпионате приняли участия спортсмены из Монголии и Словакии, которые не смогли дойти до финала чемпионата.
Виталий Беспалов
Видео — Евгений Потрепалов