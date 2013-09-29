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В Тюмени может появиться улица В.Крапивина

29 сентября 2013, 12:24
Депутаты тюменской городской думы предлагают назвать одну из новых улиц областного центра именем известного детского писателя Владислава Петровича Крапивина. Они направили письмо с предложением на имя главы администрации города Тюмени.

Владислав Петрович Крапивин родился в Тюмени. Несмотря на то, что он долгое время проживал в Екатеринбурге, в 2007 году он вернулся в свой родной город, где был избран профессором Тюменского государственного университета.

В настоящее время у Крапивина более двухсот изданий на различных языках. Его книги были включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества, «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков». Многие из произведений Крапивина были экранизированы. Большая часть его книг посвящена Тюмени.

Владислав Петрович — лауреат премии Ленинского комсомола, премии «Аэлита» журнала «Уральский следопыт» и союза писателей РСФСР, премии имени А.Гайдара журнала «Пионер» и других литературных премий.

За литературную и общественную деятельность он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалью «За доблестный труд», знаком ЦК ВЛКСМ имени А.Гайдара, почетным знаком «За заслуги перед Севастополем».

Все эти заслуги и достижения, по мнению депутатов Чиркова А.И., Тулебаева М.К., Безкровной В.Ю., Ракши И.Р., свидетельствуют о том, что Владислав Крапивин достоин, чтобы его имя носила улица его родного города.

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