В Тюмени может появиться улица В.Крапивина

В настоящее время у Крапивина более двухсот изданий на различных языках. Его книги были включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества, «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков». Многие из произведений Крапивина были экранизированы. Большая часть его книг посвящена Тюмени.