На генерала Корнеева наложено дисциплинарное взыскание

Приказ Министра стал результатом работы Комиссии МВД России, которая летом 2013 года выезжала в Тюменскую область для проверки сведений, содержавшихся в коллективном обращении сотрудников полка ДПС. В обращении к главе МВД они сообщали о противоправных действиях командира полка ДПС Сергея Беседина. К настоящему времени он уже уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.