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На генерала Корнеева наложено дисциплинарное взыскание

28 сентября 2013, 13:50
МВД России приняло решение о наказании виновных в сложившейся в полку ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тюмени ситуации.
Сюжет
Полиция

Приказом министра внутренних дел РФ от 26 сентября текущего года на начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Михаила Корнеева и начальника Управления по работе с личным составом областного УМВД России полковника полиции Игоря Рашевского наложены дисциплинарные взыскания.

Как сообщают в пресс-службе ГУСБ МВД России, за ненадлежащее осуществление в подчиненных подразделениях комплекса организационных и практических мер по реализации требований нормативно-правовых документов МВД России, непринятие необходимых мер по профилактике коррупционного поведения и коррупционных правонарушений среди личного состава, недопущению нарушений законности и служебной дисциплины начальник регионального УМВД России Корнеев предупрежден о неполном служебном соответствии.

Меру дисциплинарного воздействия в отношении Игоря Рашевского определит начальник регионального УМВД России.

Приказ Министра стал результатом работы Комиссии МВД России, которая летом 2013 года выезжала в Тюменскую область для проверки сведений, содержавшихся в коллективном обращении сотрудников полка ДПС. В обращении к главе МВД они сообщали о противоправных действиях командира полка ДПС Сергея Беседина. К настоящему времени он уже уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

В вышеуказанном подразделении проводятся мероприятия по устранению выявленных комиссией проблем, имеющихся во взаимоотношениях между руководством и подчиненными.

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