Исход матча ХК «Рубин» — ХК «Лада» решила серия буллитов

Шайба уже на второй минуте могла оказаться в тюменских воротах, но родные стены в самом начале встречи спасли от контратаки гостей: Евгений Чемерилов в створ не попал. Всю первую «двадцатиминутку» тюменцы искали лазейку за спиной Данилы Алистратова. Вячеслав Андрющенко стал бы автором первого гола, если б на девятой минуте точно завершил атаку своих коллег. Также отличиться мог и Денис Стасюк, но отправил шайбу в голкипера. На тринадцатой минуте с синей линии пробовал распечатать врата соперников Артем Зубарев: жаль, промахнулся. После чего темп игры стали задавать гости. За три минуты до конца первого периода дисциплинарным штрафом был наказан Кирилл Путилов, и тольяттинцы остались в меньшинстве.
Этим «рубиновцы» воспользовались сразу после перерыва: с передачи Максима Юшкова и Артема Зубкова счет поединка открыл Денис Стасюк. Затем судья освободил от игры Льва Трифонова, который дерзко толкнул соперника на борт. Натиск ударов и атак тюменцы вчетвером все-таки сдержали, Франскевич отражал все подряд. Увеличить отрыв хотел Сергей Севостьянов, правда, удар пришелся в плечо вратарю.
Игра хоккеистов «Рубина» в третьем периоде болельщиков не порадовала, а на «последней» минуте матча вовсе огорчила. Сняв вратаря, «Лада» все-таки забросила шайбу. На 59:59 минуте Сергей Симонов перевел игру в овертайм. Определить лучшего дополнительное время не смогло. Это решала серия буллитов.
Единственный выход реализовал Симонов из «Лады». 2:1 — домашнее поражение «Рубина».
Следующий матч 29 сентября в 17:00 с «Нефтяником».
Антон Сакерин