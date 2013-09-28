Исход матча ХК «Рубин» — ХК «Лада» решила серия буллитов

Шайба уже на второй минуте могла оказаться в тюменских воротах, но родные стены в самом начале встречи спасли от контратаки гостей: Евгений Чемерилов в створ не попал. Всю первую «двадцатиминутку» тюменцы искали лазейку за спиной Данилы Алистратова. Вячеслав Андрющенко стал бы автором первого гола, если б на девятой минуте точно завершил атаку своих коллег. Также отличиться мог и Денис Стасюк, но отправил шайбу в голкипера. На тринадцатой минуте с синей линии пробовал распечатать врата соперников Артем Зубарев: жаль, промахнулся. После чего темп игры стали задавать гости. За три минуты до конца первого периода дисциплинарным штрафом был наказан Кирилл Путилов, и тольяттинцы остались в меньшинстве.