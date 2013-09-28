20 лет со дня расстрела Дома Советов. Как это было

На следующий день мы узнали, что блокаду у дома Верховного совета прорвали. Поехали туда. Машин уже не было, дверь в мэрию была протаранена автомобилем. Народу было много. Пели, плясали, играли на гармошках — думали, что одержали победу. Мы переночевали у здания. Наутро, часов в шесть, я услышал стрельбу со стороны мэрии. Видим — идет два бронетранспортера, и они стреляют из пулеметов по площади. Я вместе с одной женщиной спрятался за бетонные плиты у крыльца, а четверо мужчин не успели добежать и были застрелены. Сперва показалось, что один из них ранен, я попытался помочь ему, но было уже поздно — положил руку на грудь, а там уже все в кровище. Я заметил, что двери открыты и сказал женщине: «Ложись на асфальт и ползи за мной!». Нам удалось укрыться там, встали между окон, мне даже удалось посмотреть, что происходит снаружи. Пули отскакивали от стенки, можно было понять, что они были не простыми. Они отскакивали и крутились, а из них шел какой-то огонек. Это запрещенные пули — когда такие попадают в тело, то не останавливаются, а начинают там двигаться.