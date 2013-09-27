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В Тюменском районе — массовые проверки

27 сентября 2013, 09:33
В вечернее и ночное время 27 и 28 сентября в Тюменской области пройдут массовые проверки водителей на дорогах областного и федерального значения.

Местами проведения проверок будут участки автодорог Исетск — Ялуторовск — Ярково и Тюменского района.

Цель мероприятия — профилактика совершения административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также выявления нетрезвых водителей, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

В проверках будут задействованы автопатрули специализированного батальона ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тюменской области и взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Ялуторовский».

ГИБДД предупреждает водителей о предстоящем мероприятии и призывает всех участников дорожного движения быть законопослушными на дороге.

#Новости#Тюменский район#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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