В Тюменском районе — массовые проверки

Местами проведения проверок будут участки автодорог Исетск — Ялуторовск — Ярково и Тюменского района.
Цель мероприятия — профилактика совершения административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также выявления нетрезвых водителей, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В проверках будут задействованы автопатрули специализированного батальона ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тюменской области и взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Ялуторовский».
ГИБДД предупреждает водителей о предстоящем мероприятии и призывает всех участников дорожного движения быть законопослушными на дороге.