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В Тюмени появится Детское радио

27 сентября 2013, 16:17
Согласно результатам конкурса Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на частоте 104.2 FM в Тюмени будет вещать Детское радио.
Сюжет
Дети

Такое решение было принято 25 сентября.

Проект создания в стране национальной сети детского радиовещания реализуется с декабря 2007 года. Впервые программы радиостанции услышали москвичи, на данный момент радиостанция доступна в основных крупнейших городах России, в том числе и в соседних Екатеринбурге, Перми, Уфе, Челябинске, Омске. Тюмень станет тридцатым городом вещания Детского радио.

Эфирное вещание Детского радио в Тюмени начнется после оформления всех необходимых документов. Создание регионального представительства и редакции в ближайшее время не планируется, будет осуществляться федеральная трансляция.

В разработке концепции Детского радио участвовали психологи, педагоги, физиологи, педиатры. Радиостанция ставит своей задачей разностороннее образование и развитие ребенка 4–12 лет в свете общечеловеческих ценностей, приобщение его к признанным образцам отечественной и мировой культуры.

Радио учитывает возрастные особенности и распорядок дня слушателей: утренний блок адресован детям до семи лет, дневные программы — детям школьного возраста, поздно вечером — блок для родителей, в ночное время — музыка для сна.

Круглосуточный эфир Детского радио строится на разумном соотношении программ познавательно-развивающего и развлекательного характера, литературных и музыкальных спектаклей, качественной детской музыки. Программы для родителей освещают вопросы здоровья детей, их социальной адаптации в обществе, дошкольного воспитания. Радио имеет также собственный сайт.

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