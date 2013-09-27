В Тюмени появится Детское радио

Такое решение было принято 25 сентября.
Проект создания в стране национальной сети детского радиовещания реализуется с декабря 2007 года. Впервые программы радиостанции услышали москвичи, на данный момент радиостанция доступна в основных крупнейших городах России, в том числе и в соседних Екатеринбурге, Перми, Уфе, Челябинске, Омске. Тюмень станет тридцатым городом вещания Детского радио.
Эфирное вещание Детского радио в Тюмени начнется после оформления всех необходимых документов. Создание регионального представительства и редакции в ближайшее время не планируется, будет осуществляться федеральная трансляция.
В разработке концепции Детского радио участвовали психологи, педагоги, физиологи, педиатры. Радиостанция ставит своей задачей разностороннее образование и развитие ребенка 4–12 лет в свете общечеловеческих ценностей, приобщение его к признанным образцам отечественной и мировой культуры.
Радио учитывает возрастные особенности и распорядок дня слушателей: утренний блок адресован детям до семи лет, дневные программы — детям школьного возраста, поздно вечером — блок для родителей, в ночное время — музыка для сна.
Круглосуточный эфир Детского радио строится на разумном соотношении программ познавательно-развивающего и развлекательного характера, литературных и музыкальных спектаклей, качественной детской музыки. Программы для родителей освещают вопросы здоровья детей, их социальной адаптации в обществе, дошкольного воспитания. Радио имеет также собственный сайт.