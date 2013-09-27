В Тюмени появится Детское радио

Проект создания в стране национальной сети детского радиовещания реализуется с декабря 2007 года. Впервые программы радиостанции услышали москвичи, на данный момент радиостанция доступна в основных крупнейших городах России, в том числе и в соседних Екатеринбурге, Перми, Уфе, Челябинске, Омске. Тюмень станет тридцатым городом вещания Детского радио.