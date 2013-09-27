В кафе аэропорта «Рощино» продавали сомнительную еду

Нарушения в деятельности филиала «ЗапСиб-Кетеринг» ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», оказывающего услуги общественного питания в аэропорту «Рощино», выявила проверка, проведенная Тюменской транспортной прокуратурой и региональным управлением Роспотребнадзора.
«В предприятиях общественного питания филиала „ЗапСиб-Кетеринг“ ОАО Авиакомпания „ЮТэйр“ (кафетерий и кафе) реализовывалась продукция (пельмени, бутерброды с колбасой п/к и с сыром, рис с овощам и т.д.) без необходимой для потребителя информации об изготовителе, дате и времени изготовления, сроках ее реализации, а также в ряде случаев с истекшим сроком годности. Проверкой выявлено несоблюдение правил товарного соседства при хранении пищевых продуктов. В указанных кафе и кафетерии в морозильной камере совместно хранились сырые полуфабрикаты (пельмени замороженные), вакуумные упаковки с рыбой — брюшками муксуна и мороженое в ассортименте, сливки, а также выпечка, что является грубым нарушением требований действующих санитарных норм и правил», — говорится в сообщении пресс-службы Тюменской транспортной прокуратурой.
Кроме того установлено, что цехом бортового питания филиала «ЗапСиб-Кетеринг» самостоятельно изготавливалась, упаковывалась в вакуумные упаковки и реализовывалась пассажирам рыбная продукция — брюшки муксуна. При этом какая-либо нормативная документация на данный вид продукции предприятием не разработана, на вакуумных упаковках отсутствовали маркировочные ярлыки.
«Все это создавало угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений у пассажиров», — сделали вывод сотрудники транспортной прокуратуры.
Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокурора виновные также привлечены к административной ответственности по статьям 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и 14.15 (нарушение правил продажи отдельных видов товаров) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.