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В кафе аэропорта «Рощино» продавали сомнительную еду

27 сентября 2013, 16:11
В кафе и кафетерии тюменского аэропорта «Рощино» продавали еду сомнительного качества. В частности, у некоторых продуктов истек срок годности, а другие хранились с нарушением санитарных норм.
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Тюмень

Нарушения в деятельности филиала «ЗапСиб-Кетеринг» ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», оказывающего услуги общественного питания в аэропорту «Рощино», выявила проверка, проведенная Тюменской транспортной прокуратурой и региональным управлением Роспотребнадзора.

«В предприятиях общественного питания филиала „ЗапСиб-Кетеринг“ ОАО Авиакомпания „ЮТэйр“ (кафетерий и кафе) реализовывалась продукция (пельмени, бутерброды с колбасой п/к и с сыром, рис с овощам и т.д.) без необходимой для потребителя информации об изготовителе, дате и времени изготовления, сроках ее реализации, а также в ряде случаев с истекшим сроком годности. Проверкой выявлено несоблюдение правил товарного соседства при хранении пищевых продуктов. В указанных кафе и кафетерии в морозильной камере совместно хранились сырые полуфабрикаты (пельмени замороженные), вакуумные упаковки с рыбой — брюшками муксуна и мороженое в ассортименте, сливки, а также выпечка, что является грубым нарушением требований действующих санитарных норм и правил», — говорится в сообщении пресс-службы Тюменской транспортной прокуратурой.

Кроме того установлено, что цехом бортового питания филиала «ЗапСиб-Кетеринг» самостоятельно изготавливалась, упаковывалась в вакуумные упаковки и реализовывалась пассажирам рыбная продукция — брюшки муксуна. При этом какая-либо нормативная документация на данный вид продукции предприятием не разработана, на вакуумных упаковках отсутствовали маркировочные ярлыки.

«Все это создавало угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений у пассажиров», — сделали вывод сотрудники транспортной прокуратуры.

Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлениям прокурора виновные также привлечены к административной ответственности по статьям 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и 14.15 (нарушение правил продажи отдельных видов товаров) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

#Новости#Аэропорт Рощино#ЮТэйр#Тюмень#Транспортная прокуратура#Роспотребнадзор#Таня#Общество
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