У Владимира Шарпатова эвакуировали автомобиль

Вернувшись с перерыва, Шарпатов поспешил сообщить об этом на заседании и заявил, что возмущен этим до глубины души и собирается покинуть зал. Председатель областной думы Сергей Корепанов попытался остановить справедливоросса, заверив, что подобные оплошности сотрудников правоохранительных органов, к сожалению, имеют место быть, но депутату не стоит на это так реагировать. Тем не менее, Владимир Шарпатов покинул свое место и удалился с заседания.