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У Владимира Шарпатова эвакуировали автомобиль

27 сентября 2013, 12:34
На семнадцатом заседании Тюменской областной думы пятого созыва, которое проходило 26 сентября, произошел казус.
Сюжет
Тюмень

Во время первого перерыва заседания член депутатской фракции «Справедливая Россия», Герой России Владимир Шарпатов обнаружил, что его автомобиль, припаркованный у здания думы, эвакуировали сотрудники ГИБДД.

Вернувшись с перерыва, Шарпатов поспешил сообщить об этом на заседании и заявил, что возмущен этим до глубины души и собирается покинуть зал. Председатель областной думы Сергей Корепанов попытался остановить справедливоросса, заверив, что подобные оплошности сотрудников правоохранительных органов, к сожалению, имеют место быть, но депутату не стоит на это так реагировать. Тем не менее, Владимир Шарпатов покинул свое место и удалился с заседания.

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