Тюменского безбожника будут судить за публикацию порновидео

«Этот видеоролик, на 44 секунды, лежал у меня в видеозаписях во „ВКонтакте“ еще с 2011 года. Шестаковцы просто очень озаботились тем, чтобы найти что-то на меня, вот в итоге и откопали его. Вину я действительно признал, потому что ролик действительно был. Так устроен состав этой статьи, что одно наличие этого материала в незакрытом доступе уже является преступлением. Другое дело, какова была общественная опасность этого, учитывая, что к моменту его удаления там было 25 просмотров, из которых как минимум 5 раз его просмотрели доносители, а потом еще 4 месяца изучали правоохранительные органы. Я думаю, всем очевидно, что это был просто подкоп под меня из желания помешать СВБ».