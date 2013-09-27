Тюменского безбожника будут судить за публикацию порновидео

Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Тюмени Андрея Кораблева. Его обвиняют в публичной демонстрация в интернете порнографических материалов.
По версии следствия, в ноябре 2011 года активист Союза Воинствующих безбожников (СВБ) Кораблев разместил на своей странице в социальной сети видеоролик откровенно порнографического содержания, оскорбляющий чувства верующих.
Против Кораблева возбудили уголовное дело. В сентябре 2013 года он удалил со своей страницы провокационное видео, а в ходе следствия признал свою вину в совершенном преступлении, сообщают в пресс-службу городской прокуратуры.
«В ходе расследования не подтвердилась информация о том, что ролик оскорбляет чувства верующих», — поправляет пресс-службу прокуратуры сам Андрей Корбалев. В комментарии NashGorod.ru он заявил, что уверен: уголовное дело против него — результат происков активистов Тюменского родительского комитета, недовольных социальной активностью «безбожника».
«Этот видеоролик, на 44 секунды, лежал у меня в видеозаписях во „ВКонтакте“ еще с 2011 года. Шестаковцы просто очень озаботились тем, чтобы найти что-то на меня, вот в итоге и откопали его. Вину я действительно признал, потому что ролик действительно был. Так устроен состав этой статьи, что одно наличие этого материала в незакрытом доступе уже является преступлением. Другое дело, какова была общественная опасность этого, учитывая, что к моменту его удаления там было 25 просмотров, из которых как минимум 5 раз его просмотрели доносители, а потом еще 4 месяца изучали правоохранительные органы. Я думаю, всем очевидно, что это был просто подкоп под меня из желания помешать СВБ».
Тем не менее, прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь Кораблеву грозит от 2 до 6 лет тюрьмы — именно столько предусматривает пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ.
Напомним, ранее представители Тюменского городского родительского комитета уже обращались в прокуратуру с требованием проверить «на экстремизм» картинку с личной страницы Кораблева — плакат «Пили кресты — спасай Россию» с изображением участницы украинского движения Femen.