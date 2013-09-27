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Туман нарушил работу аэропорта «Рощино»

27 сентября 2013, 09:17
Утром Тюмень окутал густой туман. Из-за него была нарушена работа аэропорта «Рощино»: одни самолеты не могли прилететь в наш город, другие — вылететь из него. Многие рейсы с отправлением из Тюмени были задержаны.
Сюжет
Тюмень

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, с задержкой более часа улетели рейсы в Москву (а/к «Аэрофлот» и S7) Салехард, Сургут, Надым и Нягань. Провести в «Рощино» еще некоторое время предстоит людям, планировавшим с утра улететь в Санкт-Петербург (а/к «Россия»), Москву (а/к «ЮТэйр») и в Барселону. Отметим, что самолет авиакомпании «ЮТэйр», который должен был прилететь в Тюмень из Москвы еще в 0.55, вынужден был пересидеть туман в екатеринбургском «Кольцово».

Сейчас туман над городом практически рассеялся. В Тюмени +7 градусов, пасмурно. Синоптики обещают дождь.

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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