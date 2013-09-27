Туман нарушил работу аэропорта «Рощино»

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, с задержкой более часа улетели рейсы в Москву (а/к «Аэрофлот» и S7) Салехард, Сургут, Надым и Нягань. Провести в «Рощино» еще некоторое время предстоит людям, планировавшим с утра улететь в Санкт-Петербург (а/к «Россия»), Москву (а/к «ЮТэйр») и в Барселону. Отметим, что самолет авиакомпании «ЮТэйр», который должен был прилететь в Тюмень из Москвы еще в 0.55, вынужден был пересидеть туман в екатеринбургском «Кольцово».