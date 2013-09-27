Сайт мэрии был недоступен абонентам «Дом.ру»

«Сообщения о том, что ограничен доступ на сайт городской администрации города Тюмени стали поступать еще с 20 сентября, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Мы опросили через социальные сети как журналистов, так и постоянных пользователей сайта. Оказалось, что у доступа на портал не было у абонентов „Дом.ру“. У остальных сайт открывался как с рабочего компьютера, так и домашнего, если они не были абонентами этого провайдера. Мы обратились в эту организацию с просьбой исправить ошибки. К сожалению, специалисты этой организации многим пользователям говорили, что у них проблем нет, и оправдали пресс-службу. Мы в свою очередь давали разъяснения и поясняли, что с другими операторами у жителей проблем нет. Как стало известно, проблема разрешилась. И сейчас, я надеюсь, портал доступен всем жителям города».