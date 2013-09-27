Сайт мэрии был недоступен абонентам «Дом.ру»

Отсутствие доступа к этому сайту отметили практически все опрошенные корреспондентом абоненты «Дом.ру».
«Сообщения о том, что ограничен доступ на сайт городской администрации города Тюмени стали поступать еще с 20 сентября, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Мы опросили через социальные сети как журналистов, так и постоянных пользователей сайта. Оказалось, что у доступа на портал не было у абонентов „Дом.ру“. У остальных сайт открывался как с рабочего компьютера, так и домашнего, если они не были абонентами этого провайдера. Мы обратились в эту организацию с просьбой исправить ошибки. К сожалению, специалисты этой организации многим пользователям говорили, что у них проблем нет, и оправдали пресс-службу. Мы в свою очередь давали разъяснения и поясняли, что с другими операторами у жителей проблем нет. Как стало известно, проблема разрешилась. И сейчас, я надеюсь, портал доступен всем жителям города».
С чем это связано, попытался выяснить NashGorod.ru у оператора, предоставляющего телекоммуникационные услуги.
«Со стороны „Дом.ru“ никаких ограничений на доступ к сайту городской администрации www.tyumen-city.ru и сети не было, — прокомментировал PR-менеджер тюменского филиала „ЭР-Телеком Холдинг“. — Трафик маршрутизируется корректно. В настоящий момент благодаря временному решению и договоренностям с хостером доступ возобновлен. Причина на стороне ресурса. Администрация ресурса владеет информацией о сложившейся ситуации».
Абоненты, которые до этого не могли попасть на сайт Tyumen-city.ru, подтвердили, что доступ на сайт у них со вчерашнего дня появился.
Напомним, на сайте городской администрации тюменцы могут узнать телефоны и имена должностных лиц, работающих в управах, департаментах; познакомиться с графиком включения теплоснабжения; найти муниципальные правовые акты; направить обращение; прочитать городские новости. Одним из самых полезных для горожанина подразделов сайта является портал «Наш дом», где можно посмотреть информацию о своем доме (узнать свою управляющую компанию, депутата, поликлинику, участкового, квартального, спорторганизатора); направить обращение, которое будет рассмотрено за короткий срок.